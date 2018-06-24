EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
«العامة للصوامع» تسعى لجدولة 390 مليون جنيه للسلع التموينية
الأحد 24 يونيو 2018 10:20 ص
مزارعو مطروح يوردون 16,3 ألف طن قمح الموسم الحالى
أخر الأخبار
مزارعو مطروح يوردون 16,3 ألف طن قمح الموسم الحالى
شريف عمر:
تفاوض الشركة العامة للصوامع والتخزين، مسئولى الهيئة العامة للسلع التموينية، لجدولة مديونيات للأخيرة بقيمة 390 مليون جنيه، تمثل قيمة تعاملات تجارية سابقة بين الطرفين، منذ عدة سنوات.
وقالت مصادر مقربة من «العامة للصوامع» إن محكمة اسئتناف القاهرة قضت منذ فترة بتغريم الشركة نحو419 مليون جنيه، لصالح هيئة السلع التموينية، نظير معاملاتها السابقة بين الطرفين فى تخزين وتفريغ القمح، بواقع 390 مليون جنيه قيمة المعاملات، بجانب 29 مليونا رسومًا قضائية على متأخرات السداد.
وأشارت المصادر - فى تصريحات خاصة لـ «المال» – إلى أن «العامة للصوامع« طعنت على الحكم أكثر من مرة، وتم رفضه ليصبح واجب النفاذ، مما دفع مسئولى «العامة للصومع« إلى التفاوض حاليًا مع هيئة السلع التموينية، لسداد المبلغ على أقساط، بهدف الحفاظ على الملاءة المالية للشركة.
وأوضحت أن هيئة السلع التموينية أوقفت سداد أى مستحقات «للعامة للصوامع» عن الأعمال الجارية بينهما حاليًا، لحين الحصول على المديونية السابقة، وفى أبريل الماضى سددت «العامة للصوامع» 29 مليون جنيه قيمة الرسوم القضائية.
وأكدت المصادر نجاح مسئولى «العامة للصوامع» فى استرداد نحو620 مليون جنيه حتى مارس الماضى، من صوامع تخزين وشركات خاصة ثبت تورطها فى قضية فساد توريدات القمح الشهيرة عن موسم 2016، فيما تستمر تحقيقات النياية العامة فى القضية.
وكانت «المال» قد انفردت فى ديسمبر الماضى، بالكشف عن نجاح «العامة للصوامع» فى استرداد 600 مليون جنيه من عدة مطاحن خاصة، منها «العبور» و«الشماشرجى» و«الزمر» و«المهندس» والريف الأوروبى وبنكر العائلة، فى القاهرة الكبرى.
واشتعلت نهاية 2016، أزمة التوريدات الوهمية للقمح بداخل صوامع القطاع الخاص، والتى أدت إلى استقالة وزير التموين الأسبق خالد حنفى، وما تلاها من إحالة تقرير لجنة تقصى الحقائق من مجلس النواب إلى النائب العام، كما وافقت الجمعية العمومية على عدم إخلاء مسئولية مجلسى الإدارة السابقين للشركة عن الأداء خلال فترة توليهما، لحين انتهاء تحقيقات النيابة.
وأكدت المصادر أن قيمة العجز فى الأقماح الوهمية بلغت 1.7 مليار جنيه، وفقًا لتقديرات الجهاز المركزى للمحاسبات، فيما تم التحرك للحصول على حقوقها المالية من وثيقة تأمين شركة رويال التأمينية على القمح المورد فى موسم 2016.
يشار إلى أن «العامة للصوامع» شكلت عدة لجان لتسويق القمح خلال موسم 2016، ونظرًا لعدم امتلاكها السعات التخزينية لاستقبال القمح المحلى، فقد تعاقدت مع أكثر من 45 موردا بالقطاع الخاص، من أصحاب الصوامع والبناكر والشون، لتخزين القمح، وهوما أدى فى النهاية إلى مساءلة الشركة عن مخالفات التوريد الوهمية.
ويبلغ رأسمال العامة للصوامع 100 مليون جنيه، موزعًا على 10 ملايين سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، ومن أبرز مساهميها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بنسبة %51 وشركة الأهلى للاستثمارات بنسبة %16.6 واتحاد العاملين بحصة %10 والباقى أسهم حرة التداول.
وتستهدف الشركة تحقيق صافى ربح 70.2 مليون جنيه فى العام المالى المقبل، مقابل 58.3 مليون معتمدة للعام المالى الحالى، فيما حققت صافى ربح 72 مليون جنيه فى الشهور التسعة الأولى من العام المالى الحالى، مقابل 44.4 مليون للفترة المناظرة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا