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عقـــارات
الإعلان عن السعر النهائى لأبراج العلمين الجديدة خلال أسبوع
الأحد 24 يونيو 2018 10:16 ص
الوحدات السكنية 22
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الوحدات السكنية 22
بدور إبراهيم:
توقع عمرو القاضى الرئيس التنفيذى لشركة ستى إيدج للتطوير العقارى الانتهاء من التسعير النهائى لوحدات المرحلة الأولى من أبراج مدنية العلمين السكنية الجديدة والإعلان عن سعر المتر بها خلال أسبوع.
وأوضح أن مجلس إدارة شركته، التى تتولى تسويق الوحدات يعقد اجتماعات متكررة مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حاليا لتحديد السعر النهائى للمتر فى هذه الوحدات.
وأوضح أن الأسعار تتناسب مع التكلفة المرتفعة للتنفيذ وجودة الوحدات وتميز المشروع، خصوصا أن هناك وحدات فى القاهرة الجديدة وصل سعر المتر فيها إلى 25 ألف جنيه.
ويصل ارتفاع الأبراج حتى 40 طابقاً، وتقع فى أول صف على البحر، وتتراوح مساحات الوحدات بين 90 و 380 مترا، شقق ودوبليكس.
وكان مصدر من هيئة المجتمعات العمرانية قد توقع فى تصريح للمال فى وقت سابق ألا يقل سعر المتر فى هذه الأبراج عن 22 ألف جنيه.
وأضاف «القاضى» أنه تم الانتهاء مؤخرًا من تنفيذ مركز رئيسى بالمدينة على أعلى مستوى.
وكشف أن الشركة لديها 600 فدان فى العلمين الجديدة، سيتم تنميتها فى إنشاء قرى سياحية تشتمل على وحدات بمساحات متنوعة، وسيتم الانتهاء من التصميمات قريبًا وطرح المشروع للتسويق.
ولفت إلى أن الشركة لديها 3 أفرع حاليًا فى القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة.
وكانت «سيتى إيدج» وقعت مع وزارة الإسكان فى مايو الماضى، بروتوكول تعاون تتولى بموجبه إدارة الإشراف على الإنشاءات، وتنفيذ العلامة التجارية والتسويق والمبيعات، وخدمة ما بعد البيع والصيانة لسبعة مشروعات جديدة فى العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة.
وتتولى «سيتى إيدج» إضافة إلى تسويق أول أبراج سكنية على البحر مباشرة بالعلمين الجديدة، بتسويق مشروع تجارى عالمى، ومجتمع سكنى مغلق على 477 فدانا.
وتأسست شركة «سيتى إيدج» للتطوير العقارى كشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة %60، وبنك الإسكان والتعمير بنسبة %38، والشركة القابضة للاستثمار والتنمية بنسبة %2. ويبلغ رأس المال المدفوع لشركة «سيتى إيدج» للتطوير العقارى 1.3 مليار جنيه، وانطلقت الشركة فى يناير 2018، وبدأت تنفيذ مشروعين هما «إيتابا»، فى الشيخ زايد، وهو مجمع سكنى متكامل وذكى يضم 493 وحدة باستثمارات تصل إلى مليارى جنيه، والثانى مشروع متعدد الاستخدامات باستثمارات تصل إلى 3.5 مليار جنيه.
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