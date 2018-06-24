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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 99 لسنة 2018، بشأن زيادة المعاشات، وتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، بعد أن أقره مجلس النواب مؤخرا.



ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، يقضي القانون في مادته الأولى على أنه اعتبارا من 1 يوليو المقبل، تزداد بنسبة 15% المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ



ويقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30 يونيو الجاري، وتربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيها شهريا.



وينص القانون في مادته الثانية على أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 750 جنيها شهريا.



وينص في مادته الثالثة على أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى والثانية من هذا القانون ،



بينما تنص المادة الرابعة من القانون على أن تستبدل عبارة "واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات السملحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975" بعبارة "واستثناءا من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 " الواردة بالفقرة الثانية من المادة (25) من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.



نشر القانون بالجريدة الرسمية في عددها الصادر السبت.





وكانت وزير التضامن الاجتماعي، غادة والي قالت في تصريحات صحفية الأربعاء، أن نسبة الزيادة في معاشات الضمان الاجتماعي بواقع 15٪ هي الأعلى منذ ٤ سنوات، مشيرة إلى أن تكلفتها على الخزانة العامة للدولة تصل إلى 24 مليار جنيه

