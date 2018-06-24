مطعم أمريكي يطلب من متحدثة البيت الأبيض مغادرته بسبب عملها مع ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أ ف ب



قالت المتحدثة باسم البيت الابيض ساره ساندرز السبت إن صاحبة مطعم في فرجينيا كان ترغب في تناول العشاء فيه طلبت منها مغادرته بسبب عملها مع الرئيس دونالد ترامب.



حدث ذلك في مطعم "ذي ريد هين" في ليكسنغتون في ولاية فرجينيا المحاذية لواشنطن.



وكتبت في تغريدة "مساء (الجمعة) طلبت مني صاحبة مطعم ريد هين بليكنغستون في فرجينيا المغادرة لاني أعمل لحساب رئيس الولايات المتحدة. وغادرت بأدب".



وأضافت المكلفة بالرد على اسئلة الصحافيين يوميا في البيت الابيض، أن تصرف صاحبة المطعم "يدل على سلوكها اكثر منه عني" موضحة "أنا ابذل على الدوام أقصى جهودي لمعالمة الناس، حتى الذين لا اتفق معهم، باحترام وسأواصل القيام بذلك".



وكشف الواقعة عبر فيسبوك رجل قال إنه نادل في المطعم. وروى على حسابه أنه اهتم بخدمة ساندرز "خلال مدة بلغت دقيقتين".



وتعرض المطعم السبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى العديد من الانتقادات تفاوتت بين الايجابية والسلبية بسبب موقفه الرافض لاستقبال ساندرز.



وتضامنت مع ساندرز زميلتها في الخارجية هيثر نويرت التي كتبت على تويتر "انا آسفة لمعاملتك بهذه الطريقة".



وكان متظاهرون تهجموا من جهة اخرى الثلاثاء على وزيرة الامن الداخلي كرستين نيلسن عندما كانت تتناول العشاء في مطعم مكسيكي بواشنطن.



وكان المحتجون يعبرون عن غضبهم لدفاعها عن سياسة الهجرة المثيرة للجدل التي يعتمدها ترامب وأدت الى فصل أكثر من الفي قاصر عن اسرهم.