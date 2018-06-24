أ ش أ: مجلس النواب يناقش اليوم مدّ حالة الطوارئ 3 أشهر

البرلمان المصري 2017

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ينظر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المزمع عقدها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 266 لسنة 2018 بمدّ حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 14 يوليو 2018، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط



