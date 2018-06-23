البابا تواضروس يغادر لبنان بعد زيارة 4 أيام ومقابلة عون والحريري

حسين رجب



غادر مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت مساء اليوم السبت، قداسة البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق له عائدًا إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارة للبنان استغرقت ٤ أيام.



جاء ذلك وفق بيان للمتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية القمص، بولس حليم، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكان في وداع البابا بالمطار سفير مصر ببيروت نزيه النجاري وطاقم السفارة ومن الكنيسة السريانية، المطران جان قواق مطران شرق أمريكا والمطران متى الخوري النائب البطريركي بدمشق والأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى وكاهن الكنيسة الأرثوذكسية بلبنان الراهب القس رويس الأورشليمي.



وبدأت زيارة البابا للبنان بدأت يوم الأربعاء الماضي، شارك خلالها في الاجتماعات الدورية لرؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الثلاثة،



كما شارك في تدشين كنيسة مار ساويرس بالمقر البطريركي الجديد للكنيسة السريانية بالعطشانة بلبنان. واستقبله رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون بقصر بعبدا أمس. والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وسعد الحريري رئيس الوزراء المكلف.



كما زار بطريرك الموارنة مار بشارة الراعي بمقره و البطريرك يوحنا العاشر بطريرك الروم الأرثوذكس.