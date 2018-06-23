أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 642 جنيها

الذهب

عمر سالم



سجلت أسعار الذهب اليوم السبت تراجعا خلال التعاملات اليومية، نتيجة انخفاض طفيف في بورصة الذهب العالمية.



وسجل عيار 21 اليوم نحو 642 جنيها للجرام، مقابل 643 جنيها أمس.



وسجل عيار ١٨ قيمة 550 جنيها، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 733 جنيها مقابل 735 جنيها أمس، وسجلت الأوقية 1268 دولاراً ، بدلاً من 1270 دولارا أمس



فيما سجل سعر جنيه الذهب اليوم 5135 جنيها بدلا من 5143 جنيها أمس.



