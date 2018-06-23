أبرز التعليقات على خروج المنتخبات العربية من كأس العالم

المنتخبات العربية المشاركة المتأهلة

أحمد صبرى



سادت حالة من الاستياء والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد خروج المنتخبات العربية الأربعة من نهائيات كأس العالم، وذلك بعد هزيمة المنتخب التونسي بخماسية أمام بلجيكا، ليكون آخر الفرق العربية التى خرجت رسميا.



وخرجت كل من: مصر، والسعودية، والمغرب، وتونس من الدور الأول، كما أنها لم تفز فى أى مباراة حتى اليوم علاوة على النتائج الثقيلة التى تكبدتها تونس والسعودية.



وتنوعت آراء رواد التواصل الاجتماعي حول تلك الأزمة حيث اعتبرها البعض نتيجة عادية لفرق ضعيفة، واعتبر آخرون أن ذلك يرجع لعدم وجود رؤية وفكر ثاقبين، وتأخر لمستوى التدريب.



وعلق الإعلامى عمرو أديب على ذلك فقال: ‏حكمة اليوم: لا تعايرنى ولا أعايرك كأس العالم بايعنى وبايعك، عودا حميدا وأحلاما طيبه وموعدنا في الدوري المحلى إنشاء الله.



بينما علق النجم أحمد حسن: بعد خروج تونس.. كرة القدم ليست لاعبين وملاعب فقط، كرة القدم هي صناعة واستثمار وفكر ورؤية وتطور، لذلك الكرة العربية في عالم آخر وبعيد عما يحدث في كرة القدم نحن متأخرين لسنوات.



وعلف محمود: وجود المنتخبات العربية في كأس العالم بيفكرني بوجودي في الامتحانات هدفهم المشاركة مش المنافسة.



وأكد مغرد آخر: مال العرب اسم ولقب في المونديال ما عندهم غير الشماتة في بعض، هذا سبب من يشترونه بالريال يهرج، وفي عقله من الفتنة مرض ما تصلح أحوال العرب هذا محال حتى تموت أشكالهم أو تنقرض مشعل_الحارثي.

