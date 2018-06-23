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رياضة
المكسيك تلحق بركب المتأهلين وكوريا بقطار المودعين للمونديال
السبت 23 يونيو 2018 07:44 م
المكسيك تلحق بركب المتأهلين وكوريا بقطار المودعين للمونديال
أخر الأخبار
المكسيك تلحق بركب المتأهلين وكوريا بقطار المودعين للمونديال
علي المصري
تغلّب المنتخب المكسيكي على نظيره الكوري الجنوبي، اليوم السبت، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة السادسة بطولة كأس العالم "روسيا 2018".
وافتتح كارلوس فيلا التهديف للمكسيك من ركلة جزاء في الدقيقة 26، قبل أن يضيف خافيير هيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 66 من زمن اللقاء، بينما هدف كوريا الجنوبية الوحيد من توقيع سون هيونج مين في الدقيقة 90 + 3.
وحقق خافيير هيرنانديز الشهير "تشيشاريتو"، رقمًا مميزًا خلال المباراة، حيث يعد أول لاعب في تاريخ المكسيك يسجل 50 هدفًا بقميص المنتخب بعد هدفه اليوم ضد كوريا الجنوبية، وأصبح الهداف التاريخي للمكسيك في نهائيات كأس العالم بالتساوي مع لويس هيرنانديز بـ4 أهداف.
وتمكّن زميله أندريس جواردادو، من الوصول إلى رقم قياسي آخر، بعدما مشاركته في لقاء اليوم، ليصل إلى مباراته الدولية رقم 150، ويصبح ثاني لاعب يصل إلى هذا العدد من المباريات الدولية برفقة المكسيك، علما بأن كلاوديو سواريز، هو صاحب الرقم القياسي كأكثر لاعب مشاركة مع المكسيك برصيد 177 مباراة دولية.
وتأهّل منتخب المكسيك إلي الدور ثمن نهائي بهذا الانتصار، بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، بينما ودّع منتخب كوريا الجنوبية البطولة بعدما بقي في المركز الأخير دون رصيد من النقاط.
وتقام بعد قليل، المباراة الثانية في المجموعة، حيث تلتقي ألمانيا "حامل اللقب"، صاحبة المركز الثالث دون رصيد من النقاط، مع السويد وصيفة تلمجموعة بثلاث نقاط، وأي نتيجة سلبية للماكينات اﻷلمانية قد تعجِّل برحيلهم عن المونديال.
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