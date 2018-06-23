وضع حجر أساس مزرعة عرب العليقات السمكية بالقليوبية

مزرعة سمكية

الصاوى |أحمد



وضع الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يرافقه اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، حجر أساس إنشاء مرزعة سمكية ببحيرة عرب العليقات بمدينة الخانكة وإطلاق زريعة من الأسماك في البحيرة لزيادة الإنتاج السمكي بها.



وقال المحافظ خلال وضع حجر الأساس اليوم السبت إن البحيرة تقع على مساحة 85 فدانا، مشيرا إلى أن فريقا من هيئة الثروة السمكية قام بعمل رفع مساحي وتحديد لأعماق البحيرة بالكامل كما تم إنشاء عدد 40 قفصا سمكيا بقطر 8 أمتار للقفص الواحد يتم استزراع الواحد بعدد 8 آلاف إصبعية بلطي للوصول بالإنتاجية إلى طنين للقفص الواحد بإجمالي 80 طنا للدورة الواحدة.



وأضاف المحافظ أن المشروع الثاني الجاري تنفيذه يتم بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير هو مشروع تسمين الماشية والذي سيقام بمزرعة الجبل الأصفر بمركز الخانكة على مساحة 68 فدانا بالتعاون بين وزارة الزراعة ومحافظة القليوبية ومؤسسة مصر الخير، والذي يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب وزيادة أعداد رؤوس الماشية وتطوير وتحسين سلالات الثروة الحيوانية بطريقة علمية.



وأكد المحافظ أن المشروع سوف يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحية بالمنطقة، موضحا أن المحافظة من أهدافها استغلال البحيرة كمنطقة سياحية وأن المشروع السمكي سوف يزيد من الفرص السياحية بها.​



ومن جهتها قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إنه تم خلال الفترة الماضية إعداد دراسات وافية حول بركة عرب العليقات، والتي تبلغ مساحتها الاجمالية حوالي 84.26 فدان، لاستغلالها في الاستزراع السمكي، لافتة الى ان مصدر المياه الوحيد للبركة حالياً هو المياه الجوفية، وبالتالي لا توجد أية مصادر لتلوث مياه البركة.



وأوضحت نائب وزير الزراعة انه تم أخذ 9 عينات من مياه البركة من نقاط مختلفة موزعة على كامل المسطح المائي للبركة، حيث أثبتت النتائج صلاحية البركة لتربية الأسماك طبقاً لنتائج المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات ومعهد بحوث الصحة الحيوانية.



وكشفت محرز عن أن هناك فريق عمل من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية قام بعمل رفع مساحي وتحديد لأعماق البركة بالكامل، لاستكمال رؤية الوزارة نحو تحقيق الاستغلال الأمثل للبحيرة.