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عقـــارات
استمرار حملة إزالة إشغالات أسواق بورسعيد التجارية
السبت 23 يونيو 2018 05:35 م
بورسعيد
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بورسعيد
أمانى العزازى
استمرت اليوم السبت، ولليوم الثاني على التوالي، حملة إزالة الإشغالات وفتح كل الشوارع الجانبية والرئيسية المغلقة على امتداد السوق التجارية والحميدي، بمحافظة بورسعيد برئاسة المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة.
وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في تصريحات صحفية، أن الحملة مستمرة حتى يتم الانتهاء من كل الإشغالات والتي امتدت إلى الشوارع الرئيسية المجاورة للسوق التجاري، وفتح جميع المحاور المرورية بالمنطقة من الشوارع الرئيسية والجانبية.
وشدد محافظ بورسعيد على أنه لن يتم السماح بعودة الإشغالات أو إغلاق الشوارع مرة أخرى، لتوفير الحماية وسرعة وصول أجهزة الطوارئ في الحالات الطارئة.
واكد المحافظ أن الحملة مستمرة حتي يتم الانتهاء من كافة الاشغالات والتي امتدت الي الشوارع الرئيسية المجاورة للسوق التجاري وفتح كافة المحاور المرورية بالمنطقة من الشوارع الرئيسيية والجانبية.
كما ناشد الأهالي بعدم العودة لإقامة هذه الإشغالات وإغلاق الطرق والتي تسيء للمشهد الحضاري للمدينة وتعرض المنطقة التجارية المكدسة بالمحلات والبضائع إلى الخطر في حالة حدوث أزمات طارئة.
كما شدد علي رؤساء الاحياء والاجهزة المختلفة علي اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وضد كل من يحاول اعادة هذة المخالفات مرة اخري
وقد لاقت الحملة ارتياحا كبيرا من المواطنين وطالبوا بالحفاظ علي ما تحقق والعمل علي ازالة كافة الاشغالات من كل احياء المحافظة
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