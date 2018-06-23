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اقتصاد وأسواق
البتكوين تهوى لأدنى مستوى منذ 4 أشهر
السبت 23 يونيو 2018 05:15 م
بتكوين
أخر الأخبار
بتكوين
خالد بدر الدين
هوت عملة البتكوين الرقمية بحوالي 56% منذ بداية العام الجاري حتى الآن لتصل إلى 6085.59 دولار في بورصة بتستامب بلكسمبورج بعد أن سجلت صعودا فلكيا بلغ أكثر من 1300% العام الماضي.
وذكرت وكالة رويترز إن عملة البتكوين هبطت فى نهاية الأسبوع الماضي لتنخفض إلى أدنى مستوى منذ 4 أشهر لتواصل اتجاها نزوليا بعد المزيد من الأنباء السلبية مثل قيام الهيئة المنظمة للقطاع المالي في اليابان بإصدار أمر إلى بورصات العملات الرقمية لإدخال تحسينات على أنظمتها لمكافحة غسيل الأموال.
وهبطت العملة الرقمية البتكوين الأشهر في العالم إلى 6085.59 دولار في بورصة بتستامب لتسجل أدنى مستوى لها منذ أوائل فبراير الماضى ولتقترب من أضعف مستوى لها هذا العام عندما تراجعت قليلا عن 6000 دولار.
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