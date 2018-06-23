EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
صور.. أسعار كريم الجديدة تثير التخبط بين السائقين
السبت 23 يونيو 2018 05:11 م
شركة كريم لطلب السيارات
أخر الأخبار
شركة كريم لطلب السيارات
سمية كمال
أثار إعلان شركة كريم لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول اليوم السبت حالة من التخبط على مدار الأسبوع الماضى بين سائقيها عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " .
وتداول سائقو الشركة أسعارا للخدمة تختلف تماما عن المعلنة رسميا اليوم .
البداية كانت يوم الاثنين الماضى بعد ساعات من إعلان شركة أوبر الأسعار النهائية لخدمتها "أوبر إكس" و"أوبر سليكت"، إذ انتشرت عبر المواقع الإلكترونية الأسعار الجديدة لشركة كريم، وأصبحت فتحة العدد لخدمة "جو" 7.50 جنيه، و"جو بلاس" 10.15 حنيه دون زيادة بسعر الكيلو، وساعة الانتظار.
لتتراجع بعد تلك الخطوة كريم يوم الأربعاء 20 يونيو عند زيادة فتحة العداد 6 جنيهات لخدمة جو فى القاهرة لتصبح "جو" بالقاهرة 6 جنيهات، وسعر الكيلومتر 2.12 جنيه، وتم تثبيت ساعة الانتظار عند 28 جنيهًا، علمًا بأن الحد الأدنى للرحلة هو 10 جنيهات.
بينما قفز سعر فتح العداد فى خدمة جو بلس الي 8.5 جنيه، وسعر الكيلومتر 2.72 جنيه، وتثبت ساعة الانتظار عند 46 جنيهًا، على أن يكون الحد الأدنى للرحلة هو 15 جنيهًا، علي أن يتم تطبيق الزيادة مساء يوم الاربعاء بداية من الساعة السابعة.
بينما أعلنت صباح اليوم، أن الأسعار الرسمية لخدمة جو تصل بالنسبة لفتح العداد إلى 7.50جنيه، وسعر الكيلو 2.75 جنيه، وساعة الانتظار 37 جنيها، والحد الأدني للرحلة 10 جنيهات، ولتصبح فتحة العدد بخدمة "جوبلاس" 12 جنيها، وسعر الكيلو 3.40 جنيه، وساعة الانتظار 60 جنيها "دقيقة الانتظار تعادل جنيها"، والحد الأدني للرحلة 20 جنيها.
وأعلنت شركة "أوبر مصر" عن زيادة أسعارها ي 18 يونيو، لتصبح بداية الرحلة داخل القاهرة الكبرى 7 جنيهات، ورفع سعر الكيلو متر إلى 2.30 جنيه بدلًا 2 جنيه وسعر دقيقة الانتظار 30 قرشًا، ومحافظة الإسكندرية فقد ارتفع سعر بداية الرحلة إلى 6.50 جنيه بدلًا من 6 جنيهات، وسعر الكيلو متر أصبح 2.30 جنيه مقارنة بجنيهين قبل الزيادة، وتثبيت سعر دقيقة الانتظار عند 30 قرشًا.
وتعتبر شركة كريم الإماراتية ثانى أكبر اللاعبين فى مجال تطبيقات النقل الذكى من حيث الانتشار وعدد الرحلات المنفذة، ويتجاوز حجم استثماراتها منذ دخولها السوق المحلية فى عام 2014 25 مليون دولار، كما قامت بتوصيل 3 ملايين راكب.
ويعمل لديها أكثر من 100 ألف كابتن فى 14 مدينة تضم القاهرة والإسكندرية، والساحل الشمالى خلال إجازة الصيف، و8 مدن أخرى فى الدلتا، تضم المحلة، وبنها، ودمنهور، والمنصورة، وطنطا، وكفر الدوار، ودمياط، والزقازيق، و3 مدن أخرى بالقناة تضم السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا