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رياضة
بعثة منتخب مصر تعود إلى القاهرة الثلاثاء
السبت 23 يونيو 2018 05:03 م
منتخب مصر
أخر الأخبار
منتخب مصر
على المصرى
أختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، تدريباته بمعسكره بمدينة جروزني، التي أقام بها منذ وصوله إلي روسيا، للمشاركة في كأس العالم 2018، استعدادًا للقاء السعودية، في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى للمونديال، والتي تقام يوم الإثنين المقبل.
وشارك في المران جميع اللاعبين، فيما تدرب عمر جابر منفرداً ولم يتمكن من المشاركة في التدريبات الجماعية، وخاض أحمد حجازي مران اليوم كاملا، بعد أن أدى أمس تدريبات فردية لشعوره ببعض الإجهاد.
وتتوجه بعثة مصر مساء اليوم إلى مدينة فولجاجراد التي تحتضن لقائه الأخير أمام نظيره السعودي، ليخوض مرانا أخير في الثالثة والنصف عصر غدا الأحد "الثانية والنصف في القاهرة"، على ملعب ستاد فولجاجراد أرينا، الذي ستقام عليه المباراة، يسبقه مؤتمر صحفي للأرجتينى هيكتور كوبر المدير الفني للفريق، وعصام الحضري قائد وحارس مرمى الفراعنة.
ومن المنتظر أن تعود بعثة منتخب مصر إلى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، من فولجاجراد مباشرة، ولن تعود مرة أخرة إلى مدينة جروزنى، بعد خروج الفراعنة من الدور الأول لكأس العالم برفقة المنتخب السعودى عن المجموعة الأولى.
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