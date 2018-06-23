أداء متباين لشهادات الإيداع الدولية الأسبوع الماضي

بورصة لندن

أسماء السيد



سيطر التراجع والثبات على أداء أبرز شهادات الإيداع المصرية النشطة المقيدة في بورصة "لندن" خلال الأسبوع الماضي.



وعلى صعيد التراجع فقد سجلت شهادتي إيداع "المجموعة المالية – هيرمس" و"التجاري الدولي" أداءًا متراجعًا بنسبة 6% و 1% على التوالي لتسجل اﻷولي 2.35 دولار الأسبوع الماضي مقارنة بـ 2.50 دولار اﻷسبوع السابق له، ووصلت اﻷخيرة 4.65 دولار مقارنة بـ 4.70 دولار .



فيما ظلت باقي الشهادات عند نفس الحدود السعرية إذ ظلت شهادة ايداع "المصرية للاتصالات" عند 3.50 دولار و "ايديتا" للصناعات الغذائية عند 5.30 دولار، وأخيرًا شهادة إيداع "أوراسكوم للاتصالات واﻹعلام والتكنولوجيا" عند 0.20 دولار .



سجلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعات جماعية، خلال تداولات الأسبوع الماضي، بدعم شرائي للمستثمرين الأجانب ونشاط قطاع الخدمات المالية، علماً بأن التعاملات اقتصرت على 3 جلسات فقط بسبب إجازة عيد الفطر المبارك.



وارتفع المؤشر الرئيسي egx30 نحو 0.77% ليسجل 16346 نقطة، وصعد مؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.32% ليصل إلى 811 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر "egx100" الأوسع نطاقاً 0.94% إلى 2063 نقطة.



وأظهر تقرير صادر عن البورصة -وصل "المال" نسخة منه- تصدر قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك أنشط القطاعات المدرجة من حيث كمية التداول، عبر بيع وشراء 189.6 مليون ورقة مالية، وتزيل القائمة قطاع الكيماويات بتداول 3.1 مليون ورقة.



وتراجعت التداولات بقيمة 3.3 مليار جنيه، لتسجل 2.8 مليار جنيه مقابل 6.1 مليار الأسبوع الماضي، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 6.8 مليار جنيه، ليسجل 914.7 مليار جنيه، مقابل 907.9 مليار الأسبوع الماضي.



وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 40.4 مليون جنيه، والعرب صافي بيع بنحو 14.2 مليون جنيه، واحتلت شركة القلعة للاستشارات المالية أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول بتداول 143.2 مليون ورقة مالية، وتزيل القائمة شركة بالم هيلز للتعمير ببيع وشراء 12.9 مليون ورقة.



أصدرت البورصة المصرية، الخميس الماضي، بيانا مجدولا بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجارى.



وأظهر الجدول استنفاد شركات أوراسكوم للاتصالات وإيديتا للصناعات الغذائية ، وليسيسكو مصر، لرصيدهم ، وتبقى 2167 سهما للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات، وهو نفس المعدل المستقر منذ أكثر من أربعة أشهر تقريبا.



وأوضح البيان وجود شركة أخرى لاتزال تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات عامر جروب ، وبالم هيلز للتعمير، ومدينة نصر للإسكان، وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، وباكين، وليسيسكو مصر.



وبحسب البيان، يتبقى لشركة عامر جروب 1.5 مليار سهم ، وبالم هيلز 464.2 مليون سهم، بينما يتبقى لمدينة نصر للإسكان 321.4 مليون سهم، أما "جى بى أوتو" فيتبقى لها 280.9 مليون سهم ، بينما يتبقى للمصرية للاتصالات 166.6 مليون سهم .



ويتبقى لشركات : "هيرميس ، وحديد عز، ، ودومتى ، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت ، وباكين، 138مليون جنيه ،129.4 مليون سهم ،61.2 مليون سهم، 57.7 مليون سهم ،42.7 مليون سهم، ،3.6 مليون سهم على التوالي.





