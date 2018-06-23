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رياضة
تونس تلحق بالثلاثى العربى بهزيمة ثقيلة أمام بلجيكا
السبت 23 يونيو 2018 04:32 م
منتخب بلجيكا
أخر الأخبار
منتخب بلجيكا
أرقام لافتة لمنتخب الشياطين الحمر فى مواجهة نسور قرطاج
على المصرى
لحق منتخب تونس بمنتخبات مصر والسعودية والمغرب، وودع كأس العالم "روسيا 2018"، عقب خسارته الثقيلة أمام بلجيكا، بخمسة أهداف مقابل هدفين.
جاء ذلك فى اللقاء الذى أقيم بينهما اليوم السبت، على ملعب "أنكريت آرينا"، فى الجولة الثانية للمجموعة السابعة بالمونديال.
سجل خماسية بلجيكا الثنائي إدين هازارد في الدقيقتين 6 من ضربة جزاء و51، وروميلو لوكاكو في الدقيقتين 16 و48، واختتم البديل ميشي باتشواي أهداف الشياطين الحمر في الدقيقة 90، وأحرز ثنائية تونس المدافع ديلان برون في الدقيقة 18، ووهبي الخزري في الدقيقة 90+3.
بهذة الهزيمة يبقى رصيد تونس من دون نقاط، ليودع نسور قرطاج المونديال رسميا، ويتبقى لهم مواجهة شرفية أخيرة بالجولة الثالثة أمام بنما "المركز الثالث من دون رصيد من النقاط"، بينما تأهل منتخب بلجيكا لدور الستة عشر بشكل رسمي بالوصول إلى 6 نقاط، ويأتى منتخب إنجلترا فى المركز الثانى برصيد ثلاثة نقاط.
وشهدت المباراة تسجيل عدد من الأرقام المميزة للمنتخب البلجيكى، حيث عادل المهاجم البلجيكي، روميلو لوكاكو، رقم الأسطورة الأرجنتينية، دييجو مارادونا، بعدما سجل هدفين في الدقيقتين 16 و48 من عمر المباراة، ليصبح أول لاعب يسجل هدفين في مباراتين متتاليتين، منذ مارادونا في مونديال 1986، ضد إنجلترا وبلجيكا.
وتساوى لوكاكو، صاحب الـ4 أهداف حتى الآن في البطولة، مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صدارة قائمة هدافي النسخة الحالية للمونديال، ليشتد الصراع على جائزة الحذاء الذهبي، ويعد مهاجم الشياطين الحمر، هو أول لاعب بلجيكي في التاريخ يسجل 4 أهداف في بطولة واحدة.
وصنع مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، التاريخ، بعدما أصبح الهداف التاريخي لبلجيكا برصيد 37 هدفا، بثنائيته في تونس، وتساوى مع مارك فيلموتس، كأكثر لاعب بلجيكي تسجيلا للأهداف في كأس العالم، برصيد 5 أهداف.
وتمكن لوكاكو "25 عاما و41 يومًا"، من تسجيل 40 هدفًا خلال 71 مباراة دولية مع منتخب بلجيكا، متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والإنجليزي واين روني، عندما كان الثلاثي في مثل عمر لوكاكو مع منتخباتهم، حيث أحرز ميسي 26 هدفًا في 70 مباراة دولية، بينما سجل رونالدو 22 هدفا في 69 مباراة، وكان لروني 26 هدفًا في 68 مباراة.
وسجل لاعب تشيلسي السابق 7 أهداف في البطولات الكبرى، أكثر من أي لاعب بلجيكي آخر، بواقع هدف في مونديال 2014، وهدفين في يورو 2016، و4 أهداف في المونديال الجاري.
واستطاع المنتخب البلجيكي تحسين الصورة الباهتة التى ظهر عليها فى مونديال البرازيل 2014، بعدما سجل 8 أهداف خلال لقاءى بنما وتونس، بعدما سجلوا 6 أهداف فقط في نسختي 2002 و2014.
ويعد المنتخب البلجيكي هو ثاني فريق يسجل اثنان من لاعبيه هدفين في مباراة بكأس العالم، منذ أن فعلها نجما ألمانيا، توني كروس، وأندريه شورله، في مباراة البرازيل والتي انتهت بفوز المانشافت بنتيجة 7 ـ 1 في مونديال 2014، حيث سجل لوكاكو وهازارد، لاعبا المنتخب البلجيكي، 4 أهداف، بواقع هدفين لكل منهما.
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