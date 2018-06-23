كم بلغت نسب الزيادة بأسعار المشتقات البترولية خلال 4 سنوات؟

- 900 % للبوتاجاز.. و400% للسولار.. و511% لبنزين 80





نسمة بيومى

بدأت الحكومة تطبيق برنامج تحرير دعم الوقود ورفع الأسعار التدريجى منذ عام 2014، وحركت أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت، وغيرها من المشتقات 4 مرات، الأولى خلال يوليو 2014، والثانية فى نوفمبر 2016، والثالثة يونيو 2017، وأخيرًا خلال يونيه الجارى من 2018..

وحسب تصريحات المهندس طارق الملا، وزير البترول، فمن المرتقب التخلص الكامل من دعم الوقود بحلول العام المقبل، بما يعنى أن المواطنين ينتظرون أخر زيادة فى أسعار الوقود ومشتقاته.

وتستهدف الحكومة من التحريك التدريجى فى أسعار الوقود ومشتقاته تخفيض فاتورة الدعم، التى تلتهم جانب كبير من مخصصات الموازنة العامة للدولة، وفى نفس الوقت لا تصل تلك المخصصات إلى مستحقيها الفعليين.

وسجلت فاتورة دعم الوقود 73.9 مليار جنيه خلال العام 2014/2015، مقابل 100.3 مليار كانت مرصودة بالموازنة العامة للدولة لهذا الغرض.

وبلغت 51 مليار جنيه خلال 2015/2016، مقابل 61.7 مليار جنيه كانت محددة بالموازنة العامة للدولة.

وقفزت قيمة فاتورة دعم الوقود بشكل كبير فى 2016/2017 لتسجل 120 مليار جنيه، مقارنة بنحو 35 مليار فقط كانت محددة بالموازنة العامة للدولة، متأثرة بقرار تحرير سعر الصرف الذى اتخذته الحكومة فى نوفمبر 2016.

ومن المرتقب أن تتجاوز قيمة الفاتورة بنهاية العام المالى الجارى 125 مليار جنيه، مقارنة بـ 110 مليارات جنيه مرصودة بالموازنة لهذا الغرض.

وترصد "المال"، فى هذا التقرير التطور التاريخى فى أسعار المشتقات البترولية، وفقًا لكل منتج بترولى على حده، منذ تطبيق برنامج تحرير دعم الوقود، وحتى أخر تحريك فى الأسعار طبقته الحكومة فى ثانى أيام عيد الفطر، الشهر الجارى.

ارتفعت أسعار بنزين 80 من 90 قرشًا فى عام 2014 إلى 550 قرشًا فى يونيو 2018، على 4 مراحل بزيادة 511%.

الزيادة الأولى طبقتها الحكومة فى يوليو 2014، وقفزت فيها أسعار بنزين 80 من 90 إلى 160 قرشًا بنسبة زيادة 78%.

وقررت الحكومة تفعيل الزيادة الثانية فى نوفمبر 2016، ورفعت سعر بنزين 80 إلى 235 قرشًا بزيادة 46.9%، وأقرت الزيادة الثالثة فى يونيو 2017، ليصل إلى 365 قرشًا بزيادة 55.3%.

وأخيراً رفعت الحكومة أسعار بنزين 80 إلى 5.5 جنيه "الزيادة الرابعة" منذ أيام، بزيادة 50.7%.

ارتفعت أسعار بنزين 92 من 185 إلى 675 قرشًا على مدار الأربع سنوات الماضية.

الزيادة الأولى تم تطبيقها فى يوليو 2014، وبمقتضاها قفز السعر من 185 إلى 260 قرشًا بزيادة 40%.

وتم تطبيق الزيادة الثانية فى نوفمبر 2016، ليقفز السعر إلى 350 قرشًا بزيادة 34.6%، وقفز إلى 5 جنيهات فى يونيو 2017 بزيادة 42.9%.

وبحسب الزيادة التى أقرتها الحكومة الشهر الجارى قفز سعر بنزين 92 إلى 675 قرشًا بزيادة 35%.

ارتفعت أسعار السولار بنسبة 400% منذ يوليو 2014 حتى الآن، وقفز فى الزيادة الأولى"يوليو 2014" من 110 إلى 180 قرشًا بنسبة 63%، وإلى 235 قرشًا بزيادة 30.5% فى نوفمبر 2016.

وطبقت الحكومة الزيادة الثالثة على أسعار السولار فى يونيو 2017، ليرتفع إلى 365 قرشًا بنسبة زيادة 55.3%.

وحسب أخر زيادة طبقت منذ أيام، ارتفع سعر السولار إلى 550 قرشًا بزيادة 50.7%.

قفزت أسعار أسطوانة البوتاجاز المنزلية من 5 جنيهات فى يوليو 2014 إلى 50 جنيهًا بنسبة 900%.

بحسب الزيادة الأولى فى سعر البوتاجاز قفزت الأسطوانة المنزلية "سعة 12.5 لتر" من 5 إلى 8 جنيهات بنسبة 60%.

ورفعت الحكومة سعر الأسطوانة مجددًا فى نوفمبر 2016 إلى 15 جنيهًا بنسبة 87.5%.

وبحسب الزيادة الثالثة فى يونيو 2017، قفزت أسعار الأسطوانة بنسبة 100% إلى 30 جنيهًا، وأخيرا وصلت إلى 50 بنسبة زيادة 66.7%.

ارتفعت أسعار غاز السيارات بنسبة 837.5% منذ يوليو 2014 حتى الآن، من 40 إلى 375 قرشًا للمتر الواحد.

وطبقًا للزيادة الأولى قفز السعر من 40 إلى 110 قرشًا للمتر بزيادة 175%، وإلى 160 قرشًا للمتر بنسبة 45.5% فى الزيادة الثانية "نوفمبر 2016"، ورفعت الحكومة سعره مجددًا فى يونيو 2017 إلى 200 قرش للمتر بزيادة 25%.

وحسب الزيادة الأخيرة فى الأسعار، المطبقة الشهر الجارى ارتفعت أسعار غاز السيارات إلى 375 قرشًا، بزيادة 87.5%.