كم بلغت نسب الزيادة بأسعار المشتقات البترولية خلال 4 سنوات؟

اسم المنتج البترولى
يوليو 2014
نوفمبر 2016
يونيو 2017
يونيو 2018
نسبة الزيادة الكلية
بنزين 80
من 90 لـ160 قرش
235 قرشًا
365 قرشًا
550 قرشًا
511 %
بنزين 92
من 185 لـ260 قرش
350 قرشًا
500 قرش
675 قرش
265 %
السولار
من 110 لـ180 قرش
400 %
البوتاجاز
من5 لـ8 جنيهات
15 جنيهًا
30 جنيهًا
50 جنيهًا
900 %
غاز السيارات
من 40 لـ110 قروش
160 قرشًا
200 قرش
375 قرشًا
837.5 %
فاتورة دعم الوقود"الفعلية"
73.9 مليار جنيه "2014/2015"
51 مليار جنيه "2015/2016"
120 مليار جنيه "2016/2017"
125 مليار جنيه "2017/2018"
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المرصود بالموازنة
100.3 مليار
61.7 مليار
35 مليار جنيه
110 مليارات جنيه
جدول يوضح تطور أسعار المشتقات وفاتورة دعم الوقود خلال 4 سنوات إعداد "المال"