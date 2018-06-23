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سيـــاســة
مصر تدين بأشد العبارات محاولة اغتيال رئيس وزراء إثيوبيا
السبت 23 يونيو 2018 03:08 م
السيسي يبحث مع رئيس وزراء إثيوبيا تطورات سد النهضة
أخر الأخبار
السيسي يبحث مع رئيس وزراء إثيوبيا تطورات سد النهضة
المال- خاص
أدانت مصر السبت، بأشد العبارات محاولة الإغتيال التي تعرض لها "آبي أحمد" رئيس الوزراء الإثيوبي، وفق بيان للخارجية
وقالت إنها ترفض بشكل قاطع أي محاولة للمساس بالأمن والاستقرار في إثيوبيا الشقيقة،
وتوجهت مصر بخالص العزاء للحكومة والشعب الإثيوبي وذوي الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين
وأعربت عن إرتياحها لفشل هذه المحاولة الغاشمة وسلامة رئيس الوزراء منها.
وأكدت على ثقتها في قدرة الحكومة الإثيوبية على تحقيق الأمن والاستقرار وسلامة البلاد بما يلبي تطلعات وآمال الشعب الإثيوبي الشقيق، وتشدد على مواصلة العمل مع الجانب الإثيوبي من أجل تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.
وفي وقت سابق اليوم، نجا آبي أحمد من محاولة اغتيال أثناء حضوره مؤتمر حاشد لأنصاره في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وأسفرت المحاولة عن قتلى ومصابين في صفوف المناصرين.
وكان آبي أحمد في زيارة مؤخرا للقاهرة وأقسم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ألا يضر حصة مياه مصر جراء بناء سد النهضة الإثيوبي
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