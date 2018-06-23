وزير الزراعة: إطلاق مشروعين للإنتاج الحيوانى والسمكى بالخانكة‎

أبو ستيت المشروعات الجديدة تستهدف تحقيق الأمن الغذائى فى القليوبية



الصاوى أحمد



أعلن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزيرالزراعة اليوم، أنه سيتم إقامة مشروعين فى محافظة القليوبية أحدهما مخصص للانتاج الحيوانى والآخر سمكى.



وأوضح وزير الزراعة خلال مؤتمر صحفى من مقر المحافظة اليوم أن تلك المشروعات يأتى على رأسها: إقامة مشروعات للاستزراع السمكى ببحيرة عرب العليقات بمركز الخانكة والمقرر وضع حجر الأساس الخاص به اليوم، بهدف تنمية الثروة السمكية بالمحافظة، وزيادة الإنتاج السمكى.



وأوضح الوزير أن المشروع الآخر عبارة عن محطة للإنتاج الحيوانى بمزرعة الجبل الأصفر، والمقرر تنفيذها بالتعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة ومؤسسة مصر الخير، بإعتبارها واحدة من أهم مؤسسات المجتمع المدنى التى تمتلك خبرة كبيرة فى هذا المجال ولاقى نجاحاً كبيراً فى عدد من المحافظات.



وأكد أبو ستيت أهمية الدور الذى يلعبه المجتمع المدنى ومؤسساته من أجل تحقيق التنمية فى المجتمع، لافتا الى أن وزارة الزراعة ترحب بأى مبادرة تنموية مدروسة لمؤسسات المجتمع المدني، يتم تنفيذ بالشراكة والتنسيق مع وزارة الزراعة، بما يساهم فى تحقيق تنمية حقيقية وشاملة من خلال رفع كفاءة الانتاج، وباستغلال كل الامكانيات المتاحة لدى الوزارة ومركزى البحوث الزراعية والصحراء ومحطاتهما البحثية فى المحافظات المختلفة.



وثمن أبوستيت دور الدكتورة منى محرز وتفانيها وإخلاصها فى العمل، لافتا الى أنها تعد نموذج مشرف للمرأة المصرية والتى تثبت كفاءتها فى تولى المسئولية لتحقيق مزيد من الانجاز، بهدف زيادة الإنتاج فى جميع ميادين العمل.



وأعرب اللواء محمود العشماوى محافظ القليوبية، عن تقديره للجهود التى تبذلها وزارة الزراعة لتحقيق تعاون مثمر مع محافظة القليوبية، بهدف الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة بالمحافظة، وتوفير فرص عمل للشباب من ابنائها فضلا عن زياذة الانتاج بما يحقق التنمية.



ومن ناحيتها أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنك والسمكية، أن خطة الدولة تعتمد فى الوقت الحالى على الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المتاحة، وهو الأمر الدى نسقت فيه وزارة الزراعة مع محافظة القليويية، لاقامة مشروعين كبيرين احدهما للانتاج الحيواني، والآخر للانتاج السمكى وانشاء مزرعة سمكية لتغطية احتياجات المحافظة والمناطق المحاورة لها.



جاء ذلك خلال بمكتب اللواء محمود العشماوى محافظ القليوبية، بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، على هامش الزيارة التى يقوم بها للمحافظة لتفقد عدد من المشروعات بها، كما حضر اللقاء الدكتور خالد الحسنى رئيس مجلس اداره الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والدكتور محمود قنديل رئيس مجلس إدارة شركة أرض الخير التابعة لمؤسسة مصر الخير، فضلا عن عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



وأشار أبو ستيت الى أن المشروعات التى يتم التنسيق المشترك لإقامتها تهدف فى الأساس الى تحقيق الأمن الغذائى بالمحافظة، ورفع مستوى معيشة أبنائها، فضلاً عن دعم المزارع والمربى الصغير.