علي عبد العال يهدد النواب بعرض تقارير لجنة القيم على الجلسة العامة

علي عبدالعال رئيس البرلمان 77

ياسمين فواز



هدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بعرض التقارير التي أعدتها لجنة القيم بالبرلمان بشأن المخالفات التي ارتكبها بعض الأعضاء خلال الفترة الماضية، على الجلسة العامة واتخاذ قرار بشأنها، معلنًا أنه سيتم عرضها خلال الجلسة العامة غداً.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم السبت، في رده على بعض النواب من أسامة شرشر وعبد الحميد كمال، ونواب 25-30 الذين أصروا على إلقاء بيانات عاجلة.



كان عبد العال رفض، منح الكلمة للأعضاء الذين طالبوا بإلقاء بيانات عاجلة أو التقدم بطلبات للحكومة.



وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم السبت، إن المجلس لم يمنح الحكومة الجديدة، الثقة حتى الآن، وبالتالي لا يجوز التقدم بأى أداة من الأدوات الرقابية ضد الحكومة قبل منحها الثقة، وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.



وأكد أنه لا يجوز لائحيا استخدام أي أداة من أدوات الرقابة، من أدنى الأدوات إلى أعلاها وهو الاستجواب وتابع منفعلاً: "لن امنح الكلمة لأحد، نظرا لأن حديثه سيكون مخالف للدستور واللائحة".



وحاول نواب التكتل خلال الجلسة العامة الحصول على الكلمة للتعليق على قرارات الحكومة برفع أسعار الوقود.



من جانبه، انتقد النائب هيئم الحريرى، عضو التكتل، في تصريحاته لـ"المال"، رفض عبد العال لمنح النواب الكلمو للتعليق على أزمة ارتفاع أسعار المحروقات، مضيفاً أنه حق أصيل للنواب التعبير عن آرائهم التى تمثل رأى الشعب الذى انتخبهم.