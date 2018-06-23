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رياضة
جلسة صلح بين رئيسي الزمالك وسموحة بالبرلمان
السبت 23 يونيو 2018 01:27 م
فرج عامر - مرتضى منصور
أخر الأخبار
فرج عامر - مرتضى منصور
ياسمين فواز
كشف النائب مصطفي بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن عقد جلسه اوليه صباح اليوم بين النائب مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك والنائب فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ورئيس نادى سموحة تمهيدا للمصالحه بينهما.
وقال النائب مصطفي بكري إن المستشار مرتضي منصور أعرب عن احترامه وتقديره للمهندس فرج عامر، وسيعقد لقاءً آخر بين الطرفين لإنهاء الأزمة.
وكان قد نشب خلاف بين النائبين مؤخرا بسبب طلب النادى السكندري استقدام حكام أجانب لمباراة نهائي كأس مصر، وتهديد عامر بالانسحاب من المشاركة في المباراة.
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