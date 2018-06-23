طلب إحاطة حول أسباب تراجع الحكومة عن كروت البنزين

هيثم الحريرى

ياسمين فواز



تقدم النائب هيثم الحريرى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بشأن أسباب تراجع الحكومة عن كروت البنزين بعد إنفاق ما يقرب من مليار جنيه.



وقال الحريرى في طلبه إنه بحسب ما تم نشره منسوبا لوزير البترول والثروة المعدنية عن تراجع الحكومة عن كروت البنزين.



والسبب أنه يوجد بها ثغرات ،وقد يتسبب في وجود سعرين للمواد البترولية ! ولم يتم حصر أو إدراج التكاتك والجرارات الزراعية ومراكب الصيد!،متسائلا: " لماذا لم يتم دراسة المنظومة قبل تطبيقها ودفع ما يقرب للمليار جنية لشركة e finance ؟".



وتابع:"هل اكتشفت الحكومة مؤخرا أن ذلك سيعمل على وجود سعرين للمواد البترولية؟"، مضيفا أن الحكومة ادعت أن فكرة الكارت منذ البداية قائمة على أن يحصل المواطنون على حصة من البترول المدعم ومن يرغب في الحصول على حصة أكبر سيحصل عليها دون دعم –وكذلك لا يحصل الأجانب على الدعم مثل المواطنين؟



ووجه الحريرى سؤالا للحكومة قائلا: "هل اكتشفت الحكومة بأن هناك كارثه تسمى التكوتوك لابد من وضع قيود وبيانات كامله عنها، لافتا إلى أن الشركة قامت بطباعة وتوزيع ما يزيد على الـ 8 ملايين كارت ذكى خاص بالبترول بما يعنى:(موظفين حصلوا على مرتبات للوصول لفكرة الكارت – حملة دعاية تكلفت الملايين –شركة برمجيات حصلت على ملايين –شركة طباعة حصلت على ملايين لانتاج الالوان واللوجو –شركة كروت ممغنطة حصلت على ملايين لانتاج الكارت –توصيل هذه الكروت للمنازل بآلاف الجنيهات) ثم بمنتهى البساطة يتم الإعلان عن التراجع عن استخدام كروت البنزين!



وشدد عضو مجلس النواب على أن الحكومة الحالية تعلن فشلها فى إيجاد منظومه صحيحة يصل من خلالها الدعم إلى مستحقيه، موضحا أن الحكومة استسهلت أن تضع يدها فى جيوب الفقراء والبسطاء وترفع أسعار السلع والخدمات وتزيد الأعباء الاقتصادية على الغالبية الكاسحة من الفقراء والبسطاء.



وأكد أن هذه الحكومة لا تستحق دعم النواب ولا منحها الثقة، ويتحمل أخطاؤها من رشحها ومن منحها الثقة، مطالبا بمناقشة الطلب فى اللجنة المختصة.