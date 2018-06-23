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سيـــاســة
برلمانى للأحزاب: 60% منكم بلا قانون
السبت 23 يونيو 2018 12:09 م
النائب محمد فؤاد عضو حزب الوفد دائرة العمرانية
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النائب محمد فؤاد عضو حزب الوفد دائرة العمرانية
ياسمين فواز
تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو البرلمان عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بشأن عدم جدية والتزام العشرات من الأحزاب بتطبيق نص المادة 11 من قانون تنظيم الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.
وقال "فؤاد" فى طلب الإحاطة أنه ظهر مؤخراً أن عدداً من الأحزاب السياسية لم تقدم أى مستندات أو موازنات تثبت مصادر تمويلها والتبرعات التى حصلت عليها، وأوجه إنفاق تلك الأموال للجهاز المركزى للمحاسبات وفقاً لنص المادة 11 من قانون تنظيم الأحزاب السياسية 40 لسنة 1977، لافتاً أن عدد تلك الأحزاب بلغ 66 حزباً و104 حزب إجمالى عدد الأحزاب.
وأضاف عضو مجلس النواب أنه من بين هذه الأحزاب 20 حزباً لم يقدموا موقفهم المالى أو قوائمهم المالية منذ 2005، كما لم يتقدم 30 حزباً بأى مستندات تتعلق بمواقفهم المالية منذ بداية نشاطهم، بالإضافة إلى 14 حزباً متنازع على رئاستهم ولم ترسل قوائمها المالية للجهاز منذ 1966 وحتى 2013، مما يتضح أمما مخالفة صريحة لنص القانون فى مواده "11، 12".
وأكد فؤاد أن ذلك يظهر حالة من عدم وجود جدية والتزام على تطبيق القانون وتحمل المسئولية وجدية العمل داخل تلك الأحزاب.
وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه ودراسته.
مجلس النواب
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