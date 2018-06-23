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رياضة
الرئيس الشيشاني يمنح محمد صلاح جنسية بلاده
السبت 23 يونيو 2018 01:21 ص
الرئيس الشيشاني يمنح محمد صلاح جنسية بلاده
أخر الأخبار
الرئيس الشيشاني يمنح محمد صلاح جنسية بلاده
متابعات:
منح الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، النجم المصري محمد صلاح حق المواطنة، خلال عشاء "وداعي" لبعثة "الفراعنة" المقيمة في إقليم الشيشان.
وجاءت "المنحة الرئاسية" خلال دعوة عشاء من قديروف لبتها بعثة "الفراعنة" مساء الجمعة، وفق ما ذكر حساب الاتحاد المصري لكرة القدم على "تويتر".
ونظم العشاء في القصر الرئاسي، تكريما للبعثة في ختام إقامتها بمدينة غروزني عاصمة الشيشان، مقر إقامة وتدريب المنتخب المصري خلال مشاركته في المونديال.
وكان الزعيم الشيشاني أبدى إعجابه بما يقدمه صلاح لاعب ليفربول في أوروبا، لكونه "خير سفير للعالم العربي والإسلامي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم".
ومن المنتظر أن تغادر البعثة المصرية مباشرة، السبت، في طريقها إلى مدينة فولغوغراد الروسية لمواجهة المنتخب السعودي الاثنين المقبل، في ختام مباريات المنتخبين ببطولة كأس العالم بعد تأكد خروجهما المبكر.
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