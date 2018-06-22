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رياضة
سويسرا تقلب الطاولة على صربيا وتشعل المجموعة الخامسة للمونديال
الجمعة 22 يونيو 2018 10:13 م
سويسرا تقلب الطاولة على صربيا وتشعل المجموعة الخامسة للمونديال
أخر الأخبار
سويسرا تقلب الطاولة على صربيا وتشعل المجموعة الخامسة للمونديال
علي المصري
قلب منتخب سويسرا الطاولة علي منتخب صربيا، محققا فوزًا صعبًا بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم "روسيا 2018".
سجل ألكسندر ميتروفيتش هدف صربيا الوحيد في الدقيقة 5، بينما سجل جرانيت تشاكا وشيردان شاكيري هدفي سويسرا في الدقائق 52 و90 على الترتيب.
بهذا الفوز ارتفع رصيد سويسرا إلى 4 نقاط بالتساوي مع البرازيل، وتوقف رصيد صربيا عند 3 نقاط في المركز الثالث، ليتأجل حسم المتأهلين للدور المقبل إلى الجولة الأخيرة، فيما ودعت كوستاريكا المونديال دون رصيد من النقاط.
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