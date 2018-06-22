بعثة مصر تلبي دعوة الرئيس الشيشاني على العشاء

منتخب مصر يعود إلى جروزني

علي المصري



لبت بعثة المنتخب الوطني مساء اليوم الجمعة، دعوة الرئيس رمضان قادريوف رئيس جمهورية الشيشان لتناول العشاء في القصر الرئاسي، في ختام إقامتها بمدينة جروزني عاصمة الشيشان كمقر إقامة وتدريب لها خلال مشاركتها في بطولة كأس العالم .



وأهدى الرئيس الشيشاني خلال الحفل حق المواطنة الشيشانية لمحمد صلاح نجم المنتخب الوطني.