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رياضة
رسميا.. المغربي أحداد يوقع للزمالك 4 مواسم
الجمعة 22 يونيو 2018 07:01 م
أحداد
أخر الأخبار
أحداد
علي المصري
وقع المغربي حميد أحداد، مهاجم فريق الدفاع الحسني الجديدي رسميا على عقود انتقاله لصفوف نادي الزمالك لمدة 4 سنوات .
وكان الزمالك قد أنهى الاتفاق مع النادي المغربي واللاعب على كافة تفاصيل الصفقة مقابل 1.4 مليون دولار، ومن المنتظر أن يرسل الزمالك الدفعة الأولى من مستحقات النادي المغربي البالغة 700 ألف دولار، يوم الأحد المقبل .
ومن جانبه وجه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الشكر لعبداللطيف المقترض رئيس الدفاع الحسني، مشيدا بالعلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين وكذلك الناديين العريقين، وأكدا على ضرورة الاستمرار في تبادل الخبرات والكفاءات في مجال التكوين والأطر والمعسكرات واللاعبين.
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