منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا للسعودية بمشاركة الشناوي

أحمد حجازي وعمر جابر يؤديان تدريبات تأهيلية بإشراف الجهاز الطبي









علي المصري





أدى منتخب مصر تدريبه، اليوم، في الخامسة عصرًا بتوقيت مدينة جروزني "الرابعة في القاهرة"؛ استعدادًا للقاء المنتخب السعودي، الاثنين المقبل، في ختام مباريات المجموعة الأولى للدور الأول لبطولة كأس العالم "روسيا 2018".





شارك في المران منذ بدايته محمد الشناوي حارس المرمى، بعد أن أدى بعض التدريبات الفردية في مران أمس؛ لشعوره ببعض الإجهاد، فيما أدى، اليوم، أحمد حجازي وعمر جابر تدريبات تأهيلية بإشراف الجهاز الطبي؛ لشعور الأول بالإجهاد، والثاني لشعوره بآلام في عضلة الفخذ مع نهاية تدريبات أمس.





فيما أدى بقية اللاعبين المران كاملًا تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة اﻷرجنتيني هيكتور كوبر، واتسم المران بالقوة والحماس، فيما خاض الحراس الثلاثة مرانًا شاقًّا مع أحمد ناجي مدرب الحراس.



