EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا للسعودية بمشاركة الشناوي
الجمعة 22 يونيو 2018 06:26 م
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا للسعودية بمشاركة الشناوي
أخر الأخبار
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا للسعودية بمشاركة الشناوي
أحمد حجازي وعمر جابر يؤديان تدريبات تأهيلية بإشراف الجهاز الطبي
علي المصري
أدى منتخب مصر تدريبه، اليوم، في الخامسة عصرًا بتوقيت مدينة جروزني "الرابعة في القاهرة"؛ استعدادًا للقاء المنتخب السعودي، الاثنين المقبل، في ختام مباريات المجموعة الأولى للدور الأول لبطولة كأس العالم "روسيا 2018".
شارك في المران منذ بدايته محمد الشناوي حارس المرمى، بعد أن أدى بعض التدريبات الفردية في مران أمس؛ لشعوره ببعض الإجهاد، فيما أدى، اليوم، أحمد حجازي وعمر جابر تدريبات تأهيلية بإشراف الجهاز الطبي؛ لشعور الأول بالإجهاد، والثاني لشعوره بآلام في عضلة الفخذ مع نهاية تدريبات أمس.
فيما أدى بقية اللاعبين المران كاملًا تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة اﻷرجنتيني هيكتور كوبر، واتسم المران بالقوة والحماس، فيما خاض الحراس الثلاثة مرانًا شاقًّا مع أحمد ناجي مدرب الحراس.
ويتبقى للفريق تدريب يؤديه في الحادية عشرة صباح غدٍ السبت في جروزني على ملعب أحمد أرينا الذي شهد جميع تدريباته منذ وصوله للمشاركة في كأس العالم، ويبدأ رحلته إلى مدينة فولجاجراد في الثالثة عصرًا عبر رحلة تستغرق حوالي ساعة وربع ساعة، والبقاء بها حتى موعد مباراته أمام السعودية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا