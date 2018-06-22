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نقل وملاحة
أكاديمية النقل البحرى تبحث سبل التكامل مع قطاع الصناعة
الجمعة 22 يونيو 2018 06:22 م
أمل عصفور رئبس فرع أكاديمية النقل البحري ببورسعيد
أخر الأخبار
أمل عصفور رئبس فرع أكاديمية النقل البحري ببورسعيد
فى مؤتمرها ببورسعيد غدًا
أمانى العزازي
تعقد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ببورسعيد، غدًا السبت، مؤتمرًا يناقش سبل التكامل بين القطاع الصناعى والأكاديمية البحرية فى تحقيق التنمية المستدامة.
ومن المقرر أن يحضر المؤتمر الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية.
وقالت الدكتورة أمل عصفور، رئبس فرع الأكاديمية ببورسعيد، إن المؤتمر يحظى برعاية شخصية من رئيس الأكاديمية نظرًا لأهمية ربط التعليم بالفرص المتاحة فى سوق العمل والمطلوبة والتسويق الجيد لخريجي الأكاديمية للفوز بتلك الفرص.
وأشارت إلى أن برنامج المؤتمر يتضمن مناقشة مشروعات التخرج لطلاب كلية الهندسة والتكنولوجيا وكلية النقل الدولى واللوجستيات حيث يضع طلاب قسم العمارة بكلية الهندسة والتكنولوجيا تخطيطًا معماريا مستقبليا لبورسعيد 2050، تحت شعار "بورسعيد مدينة تكنولوجية خضراء".
وأكدت أن الأكاديمية تسهم بدور متميز فى خدمة المجتمع المحلى من خلال طلاب قسم الهندسة بعد قيام كل طالب بوضع تخطيط لجزء من بورسعيد، وإعداد تصميمات لتطوير الأماكن الأثرية والحيوية ومعالم المدينة كمحطة لسفن الركاب وتخطيط مركز ثقافى متطور وتصميم محطة سكة حديد بشكل يراعى البعد البيئي.
يذكر أن التعاون بين محافظة بورسعيد والأكاديمية العربية يأتى تتويجًا لبروتوكول للتبادل المعلوماتى بين المحافظة والأكاديمية ببورسعيد وتقديم الرؤية الشاملة لتنمية بورسعيد بعد انتهاء طلاب الهندسة المعمارية من التوثيق المعمارى والعمرانى للمناطق التراثية ونقاط الجذب المهمة ببورسعيد تمهيدًا لتفعيل المشروع وتنفيذه.
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