أكاديمية النقل البحرى تبحث سبل التكامل مع قطاع الصناعة

فى مؤتمرها ببورسعيد غدًا









أمانى العزازي





تعقد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ببورسعيد، غدًا السبت، مؤتمرًا يناقش سبل التكامل بين القطاع الصناعى والأكاديمية البحرية فى تحقيق التنمية المستدامة.



ومن المقرر أن يحضر المؤتمر الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية.





وقالت الدكتورة أمل عصفور، رئبس فرع الأكاديمية ببورسعيد، إن المؤتمر يحظى برعاية شخصية من رئيس الأكاديمية نظرًا لأهمية ربط التعليم بالفرص المتاحة فى سوق العمل والمطلوبة والتسويق الجيد لخريجي الأكاديمية للفوز بتلك الفرص.





وأشارت إلى أن برنامج المؤتمر يتضمن مناقشة مشروعات التخرج لطلاب كلية الهندسة والتكنولوجيا وكلية النقل الدولى واللوجستيات حيث يضع طلاب قسم العمارة بكلية الهندسة والتكنولوجيا تخطيطًا معماريا مستقبليا لبورسعيد 2050، تحت شعار "بورسعيد مدينة تكنولوجية خضراء".





وأكدت أن الأكاديمية تسهم بدور متميز فى خدمة المجتمع المحلى من خلال طلاب قسم الهندسة بعد قيام كل طالب بوضع تخطيط لجزء من بورسعيد، وإعداد تصميمات لتطوير الأماكن الأثرية والحيوية ومعالم المدينة كمحطة لسفن الركاب وتخطيط مركز ثقافى متطور وتصميم محطة سكة حديد بشكل يراعى البعد البيئي.



