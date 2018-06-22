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رياضة
كوتينيو ونيمار يقودان البرازيل للإطاحة بكوستاريكا من المونديال
الجمعة 22 يونيو 2018 04:36 م
البرازيل في المونديال
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البرازيل في المونديال
علي المصري
حقق المنتخب البرازيلي انتصارًا بشق الأنفس، وتغلب على نظيره الكوستاريكي بهدفين نظيفين، اليوم الجمعة، على ملعب "كريستوفسكي" بمدينة سان بطرسبيرج، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم "روسيا 2018".
وجاء هدف التقدم للمنتخب البرازيلي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة وسجله كوتينيو، وجنى نيمار ثمار تألقه.
وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.
وحرمت تقنية الفيديو، المستخدمة في المونديال، منتخب راقصي السامبا من ركلة جزاء، بعدما احتسب حكم المباراة الهولندي بيورن كيبرز، ركلة جزاء للسامبا، في الدقيقة 78، واحتكم لتقنية الفيديو، التي نصفت المنتخب الكوستاريكي، وألغى الحكم قراره.
وبهذه النتيجة يحتل المنتخب البرازيلي صدارة المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط، فيما ودعت كورستاريكا البطولة برصيد خال من النقاط في مباراتين، وتلعب في وقت لاحق من اليوم، صربيا صاحبة المركز الثاني بثلاث نقاط، أمام سويسرا التي تحتل المركز الثالث بنقطة واحدة.
روسيا
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