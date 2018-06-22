وصول ومغادرة 1123 راكبًا موانئ البحر الأحمر

مواني البحر الأحمر

نادية سلام



صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد -اليوم الجمعة- لمغادرة السفينتين مسرة وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنهما 368 راكبًا و79 شاحنة و20 سيارة.



وغادر ميناء الغردقة العبارة القاهرة، وعلى متنها 190 راكبًا و38 سيارة، بينما شهد -أمس- استقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 378 راكبًا و39 سيارة.



على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 565 راكبًا منهم 84 معتمرًا وتداول 67 شاحنة، ويستعد لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 214 راكبًا و7 برادات و23 تريلا و11 سيارة.