EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
وصول ومغادرة 1123 راكبًا موانئ البحر الأحمر
الجمعة 22 يونيو 2018 01:29 م
مواني البحر الأحمر
أخر الأخبار
مواني البحر الأحمر
نادية سلام
صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد -اليوم الجمعة- لمغادرة السفينتين مسرة وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنهما 368 راكبًا و79 شاحنة و20 سيارة.
وغادر ميناء الغردقة العبارة القاهرة، وعلى متنها 190 راكبًا و38 سيارة، بينما شهد -أمس- استقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 378 راكبًا و39 سيارة.
على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 565 راكبًا منهم 84 معتمرًا وتداول 67 شاحنة، ويستعد لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 214 راكبًا و7 برادات و23 تريلا و11 سيارة.
ميناء دمياط
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا