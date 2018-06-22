خارجية البرلمان تحذر أمريكا من خطورة الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

- وتناشد الكونجرس بعدم الانسياق وراء الرغبات الإسرائيلية



ياسمين فواز



أعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، عن قلقها إزاء القرار الذى اتخذته الولايات المتحدة مؤخراً، بشأن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لافتة إلى أنه غير مفاجئ نظرا للتهديدات السابقة والمتكررة من قبل الولايات المتحدة بالانسحاب ما لم يغير هذا المجلس من سياساته ومواقفه الرافضة للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية وسوريا المحتلة والبعيدة كل البعد عن الالتزامات التى يضعها القانون الدولى على عاتقها بمقتضى كونها دولة احتلال.



وأضافت اللجنة، فى بيان لها، اليوم الجمعة، أن هذا القرار يدشن مرحلة جديدة فى تاريخ تحيز الولايات المتحدة لربيبتها إسرائيل تعلن فيها دون مواربة دعمها الكامل لدولة إسرائيل حتى وإن أدى ذلك إلى تخليها عن مسئوليتها كدولة كبرى محورية على المستوى الدولى وعلى القيم الليبرالية التى نص عليها الدستور الامريكى.



ورأت اللجنة أن هذا التحول الخطير فى سياسة الولايات المتحدة سيكون له أثره غير المأمون على مجريات القضية الفلسطينية، لاسيما وأنه يذهب إلى غير رجعة ثقة الفلسطينيين فى الولايات المتحدة وربما يحول دون قبولهم لأى دور كانت تقوم به فى الماضى سواء كوسيط أو راع للمفاوضات الفلسطينية، الأمر الذى يؤجج الصراع الفلسطينى الاسرائيلى ويجعل تسويته فى المستقبل المنظور أمرا بعيد المنال.



وأشارت إلى أن الولايات المتحدة بهذا المسلك المندفع والمتحيز لصالح اسرائيل وضد حقوق الانسان قد دفعت معول الهدم لتطيح بواحدة من أهم أجهزة الأمم المتحدة غير عابئة بالحاجة الماسة لهذا الجهاز المختص بحقوق الإنسان فى هذه الفترة الحرجة التى يمر بها المجتمع الدولى، والتى تتسم بتأجج الصراعات المسلحة ووحشية الانتهاكات التى يتعرض لها البشر فى مناطق الحروب والصراعات، منها الأراضى الفلسطينية والسورية المحتلة.



وأكدت أن الحجة الواهية التى دفعت بها الولايات المتحدة وإدعاء انحياز مجلس حقوق الإنسان ضد إسرائيل بعد أن خصص لها أو بالأحرى لانتهاكاتها لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة بندًا ثابتاً على جدول اعماله على مدى اعوام عرف بالبند السابع وعقد لمناقشة هذه الانتهاكات دورات استثنائية كان أخرها فى 18 مايو 2018 عقب المواجهات الإسرائيلية الوحشية للاحتجاجات المدنية التى شهدتها الأراضى الفلسطينية المحتلة والموقف العادل والمشرف الذى اتخذه إزاء المستوطنات والعمل على إعداد قائمة سوداء بأسماء الشركات العاملة، والتي أضفت مزيدًا من الضغط على الموقف الأمريكى وأسهمت فى ازدياد الاستياء الدولى من هذا الانسحاب.



وأشارت إلى أنه من الواضح للجميع أن مجلس حقوق الإنسان لم يمنح كل هذا الاهتمام للأراضي الفلسطينية المحتلة إلا لخطورة الأوضاع الإنسانية بها وعدم استجابة إسرائيل للمناشدات الدولية المتكررة، فضلاً عن استمرار حالة الاحتلال التى انحسرت منذ عقود عن مختلف بقاع العالم.



وأكدت أنها تضم صوتها لكل صوت رافض وآسف على هذا المسلك الأمريكى الذى لم يراع خطورة الأوضاع والتحولات التى يمر بها العالم، لاسيما منطقة الشرق الاوسط وتناشد شعوب العالم المتمدن والبرلمانات المعبرة عنها، وفى مقدمتها الكونجرس الأمريكي حث الحكومات على تحمل مسئولياتها الدولية والعمل على مساندة الامم المتحدة وأجهزتها المتخصصة، لاسيما مجلس حقوق الإنسان وعدم الانسياق وراء الرغبات الإسرائيلية.