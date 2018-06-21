الجيزة تعلن قائمة أسعار استرشادية بالأسواق عقب زيادات الوقود

بدور إبراهيم :



أعلن اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة أنه تم الاتفاق مع رابطة تجار سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة 6 أكتوبر على تحديد قائمة أسعار استرشادية للخضر والفاكهة المتداولة بالسوق وذلك فى ضوء القرارات الأخيرة بزيادة أسعار المنتجات البترولية وتأثيرها المباشر على الأسعار داخل وخارج السوق .



جاء ذلك عقب اجتماع عقد اليوم الخميس بمقر سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر بحضور المحافظ ونائبه اللواء أسامة شمعة واللواء عصام عبد العزيز مساعد مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والعميد مصطفى بكرى مدير إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة وأعضاء رابطة تجار سوق الجملة



وتم خلال الاجتماع، مناقشة أسعار السلع داخل وخارج السوق ووضع قائمة استرشادية لقائدى سيارات النقل وكذا أسعار الخضروات والفاكهة لسوق الجملة وللبائعين بالأسواق على أن يتم عقد لقاء أسبوعى لتحديد الأسعار أسبوعياً بمعرفة اللجنة المشكلة على أن تبدأ الأسعار التى تم وضعها اعتباراً من السبت القادم وتحديد هوامش ربح مناسبة سواء لتاجر الجملة أو التجزئة أو البائع

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وقال المحافظ: "يجب علينا جميعاً تحمل المسئولية تجاه الوطن والعمل لصالح المواطن وألا نثقل عليه ومواجهة الاستغلال غير المشروع من البعض لقرار رفع أسعار البنزين والسولار واستغلاله لتحقيق مكاسب غير شرعية"



ولفت إلى أنه سيتم توقيع عقوبات رادعة حيال المخالفين وتشديد الرقابة على الأسواق العامة وسيارات النقل فى حالة رفع مقابل النقل بشكل مبالغ فيه .



وقد شملت القائمة الاسترشادية لبعض الخضر والفاكهة :



سعر الطماطم للكيلو من 1- - 2,25 جنيه للجملة ومن 2 - 3 جنيه للتجزئة



سعر البطاطس من 3-- 4,30 جنيه للجملة ومن 3,75 – 5,50 جنيه للتجزئة



سعر البصل من 1,50 – 2,50 جنيه للجملة ومن 2- 3,50 جنيه للتجزئة



سعر البرتقال الصيفى من 1-2,25 جنيه للجملة ومن 2- 3 جنية للتجزئة



سعر التفاح المصرى من 3- 7-جنيه للجملة ومن 4- 8 جنيه للتجزئة



وسعر التفاح المستوردمن 15- 17 جنية للجملة ومن 20- 23 جنية للتجزئة





