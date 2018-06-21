الأسهم الأمريكية تهبط وتسجل ثامن جلسة على التوالي من الخسائر

البورصات الأمريكية

رويترز



هبطت الأسهم الأمريكية الخميس دافعة المؤشر داو جونز لتسجيل ثامن جلسة على التوالي من الخسائر مع تضرر أسهم القطاع الصناعي مجددا من المخاوف بشأن حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وتراجعت أسهم أمازون وشركات أخرى لمبيعات التجزئة عبر الانترنت بعد حكم للمحكمة العليا الأمريكية يسمح للولايات بإرغام تلك الشركات على جمع ضريبة المبيعات.



وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 196.10 نقطة، أو 0.80 بالمئة، إلى 24461.70 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 17.56 نقطة، أو 0.63 بالمئة، ليغلق عند 2749.76 نقطة.



وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 68.56 نقطة، أو 0.88 بالمئة، إلى 7712.95 نقطة.