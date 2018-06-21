بروتوكول تعاون بين المجلس التصديرى للحاصلات وبنك تنمية الصادرات

أحمد اللاهونى



وقع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والبنك المصري لتنمية الصادرات، بروتوكول تعاون لتسهيل وتوفير الخدمات التمويلية والمصرفية التي يقدمها البنك للشركات أعضاء المجلس العاملة في مجال إنتاج وتصدير المحاصيل الزراعية ، خاصة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.





وقال عبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ان توقيع هذا البروتوكول جاء تتوجيا للتعاون المشترك بين المجلس والبنك لتعزيز دور البنك في المساهمة في دعم قطاع التصدير الزراعي من خلال الخدمات البنكية والتمويلية التي يقدمها البنك وفقا لتعليمات وزير التجارة والصناعة وبما يتفق مع الأهداف الرئيسية التى أنشئ من أجلها بنك تنمية الصادرات.





وأضاف فى بيان له اليوم، أنه سيتم خلال الفترة القادمة الإتفاق مع البنك لدراسة إطلاق برامج تمـويلية متخصصة للقطاع الزراعي ، لخدمة العاملين في هــذا القــطاع .





وأشار إلى أن قطاع الإنتاج والتصدير الزراعي يشهد حاليآ متغيرات إيجابية نحو تحسين منظـومة الإنتاج والتصدير الزراعي والإرتقاء بجودة وسلامة المنتجات المصدرة بما سيكون له من مردود إيجابي على حجم صادراتنا الزراعية والعائد المحقق منها.





يذكر أن صادرات القطاع لزراعي وصلت من بداية الموسم التصديري وحتى نهاية مايو من العام الجاري إلى ما يقرب من 1.9 مليار دولار بنسبة زيادة 5% مقارنة بنفس الفترة في الموسم السابق.