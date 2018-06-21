واشنطن بوست: إدارة ترامب تعلق ملاحقة آباء المهاجرين

واشنطن بوست

رويترز



ذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الخميس نقلا عن مسؤول أمريكي لم تسمه أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستتوقف عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد الآباء الذين عبروا إلى الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة مع أطفالهم.



وتلقى ضباط دوريات الحدود تعليمات بالتوقف عن إرسال الآباء الذين يصطحبون أطفالا إلى المحاكم الاتحادية لاتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.



ونقلت الصحيفة عن المسؤول قوله ”نحن بصدد تعليق الملاحقة القضائية للراشدين الذين هم أعضاء في أسر إلى أن تتمكن إدارة الهجرة والجمارك من تزويدنا بالموارد التي تمكننا من مواصلة الاحتجاز“.





