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رياضة
إصابة عمر جابر تنتظر التقرير الطبي لحسم المشاركة بمباراة السعودية
الخميس 21 يونيو 2018 09:27 م
عمر جابر
أخر الأخبار
عمر جابر
علي المصري
أكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، أن حالة عمر جابر الظهير اﻷيمن للفراعنة، استدعت خروجه من مران اليوم، الذي أقيم علي ملعب "أحمد أرينا" بمدينة جروزني، خلال الدقائق الثلاثة الأخيرة، بعدما شعر بآلام في عضلة الفخذ.
وأضاف طبيب منتخب مصر، أنه سيجري على موضع الآلام فحصا آخر مساء اليوم لتحديد موقف اللاعب من المشاركة في تدريبات منتخب مصر غدا الجمعة.
ويستعد الفراعنة لخوض لقاء السعودية في ختام لقاءات المنتخبين بالنسخة الحادية والعشرون من كأس العالم، التي ستقام يوم الاثنين المقبل، في الجولة الثالثة واﻷخيرة من لقاءات المجموعة اﻷولي.
وودع منتخب مصر والسعودية، بعدما تلقي المنتخبين هزيمتين علي يد أوروجواي وروسيا، وهو ما ضمن للمنتخب الﻵتيني وأصحاب اﻷرض والجمهور التأهل لدور الستة عشر من المونديال.
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