تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 642 جنيها

الذهب 1

عمر سالم



سجلت أسعار الذهب، اليوم الخميس، تراجعا خلال التعاملات اليومية نتيجة انخفاض طفيف في بورصة الذهب العالمية.



وسجل عيار 21 اليوم نحو 642 جنيها للجرام مقابل 644 جنيها أمس.



وسجل عيار 18 اليوم 550 جنيها، فيما سجل عيار 24، نحو 734 جنيها مقابل 736 جنيها أمس، وسجلت الأوقية 1268 دولارا أمريكيا، بدلاً من 1274 دولارا أمس.



فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5140 جنيها بدلا من 5150 جنيها أمس.

