القاهرة تقود مكاسب 6 بورصات عربية.. وهبوط أبوظبى والكويت

خالد بدر الدين









صعدت مؤشرات 6 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس بقيادة القاهرة والسعودية، وهبط مؤشرا بورصتى أبوظبى والكويت فقط بنسب طفيفة.





وقفز المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية فى القاهرة بحوالى 1.3% ليسجل 16346 نقطة بعد أن كسب خلال اليومين الماضيين بعد إجازة عيد الفطر أكثر من 1.4%.





ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية زاد بحوالى 0.5% فقط ليتجاوز 8206 نقطة بقيادة شركات التأمين والمؤسسات المالية مع تزايد معنويات إيجابية في أرجاء منطقة الخليج، بعد أن أعلنت مؤسسة MSCI لمؤشرات الأسواق أنها ستضيف سوق الأسهم السعودية إلى مؤشرها القياسي للأسواق الناشئة.





وأبلغ رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الله القويز، الصحفيين أن هذا سيسهم في جذب تدفقات أجنبية بقيمة 40 مليار دولار من صناديق استثمارية.





وتقدم مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.5% ليسجل حوالى 8923 نقطة مع صعود سعر سهم شركة صناعات قطر القيادي 1.8% وسعر سهم بنك الريان 1.9%.





وصعد مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.6% ليصل إلى 1309 نقطة، ومؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.4% ليرتفع إلى أكثر من 4610 نقاط، بينما كسب مؤشر سوق مال دبى العام نسبة طفيفة بلغت حوالى 0.2% ليستقر عند حوالى 2928 نقطة.



