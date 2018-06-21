خالد بدر الدين





قفز مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 13.6% منذ بداية العام وحتى اليوم الخميس ليتجاوز 8206 نقاط بقيادة شركات التأمين والمؤسسات المالية مع تزايد ثقة المستثمرين فى الشركات السعودية بعد أن أعلنت مؤسسة MSCI لمؤشرات الأسواق العالمية أنها ستضيف سوق الأسهم السعودية إلى مؤشرها القياسي للأسواق الناشئة.





ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية صاحبة أكبر سوق للأسهم في المنطقة والبالغ حجمها 526 مليار دولار حققت أداء أفضل من جميع الأسواق الخليجية بعد إدراجها مؤشرها القياسي للأسواق الناشئة في مؤشر MSCI القياسي للأسواق الناشئة.





وأكد محمد بن عبد الله القويز، رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، أن إدراج المؤشر القياسي لبورصة الرياض بمؤشر MSCI القياسي للأسواق الناشئة سيسهم في جذب تدفقات أجنبية بقيمة 40 مليار دولار من صناديق استثمارية خلال الفترة المقبلة.



