منتخب مصر يبدأ تدريباته استعدادًا للسعودية

علي المصري









أدى منتخب مصر مرانه، اليوم، على ملعب "أحمد أرينا" بمدبنة جروزني، استعدادًا للقاء السعودية الاثنين المقبل في ختام مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم "روسيا 2018"، بعدما تأكّد خروج الفريقين من الدور الأول.





ويتبقى للفريق مران وحيد في الخامسة من مساء غد "الرابعة بتوقيت القاهرة" في جروزني قبل التوجه إلى مدينة فولفاجراد السبت المقبل لأداء المباراة.





حضر المران هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري والمشرف على المنتخب، وبدأ بمحاضرة من هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة، قبل بدء التدريبات.



