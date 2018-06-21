المركزي يربط 28 مليار جنيه ودائع بالكوريدور

البنك المركزى 1

سيد بدر:



ربط البنك المركزي ودائع للبنوك المحلية بقيمة 28.3 مليار جنيه، ضمن مزاد آلية الودائع متغيرة العائد المرتبطة بالكوريدور .



وأعلن "المركزي" احتياجه لربط ودائع بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 56 يوما، تستحق يوم 15 أغسطس المقبل، بينما تقدمت البنوك بنحو 27 عرضًا قيمتها 34.775 مليار جنيه .



وطلبت البنوك أقل سعر فائدة عن 17.25% وأعلى سعر عند 17.29% وبلغ متوسط العائد المطلوب 17.278%.



بينما قبل البنك المركزي 23 عرضًا بقيمة 28.3 مليار جنيه، وسجل أقل سعر فائدة مقبول 17.25% وأعلى سعر 17.28% ومتوسط سعر الفائدة 17.275%.



ويستخدم "المركزي" أدوات السوق المفتوحة للتحكم في السيولة المتواجدة في الأسواق ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وكذلك توظيف فائض السيولة لدى البنوك في ظل انخفاض معدلات الائتمان .



ونشرت "المال" نهاية فبراير الماضي دراسة البنك المركزي تغيير آلية عمل الودائع متغيرة العائد لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، لتتقاضى هامش فائدة ثابت فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ حاليا 16.75%.



وتنعقد لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي في الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة في ظل التطورات الاقتصادية على مستوى التضخم ومستهدفات السياسة النقدية، وكان "المركزي" خفض الفائدة 2% منذ بداية العام بينما ثبتها في اجتماعه الأخير فى مايو الماضي .



وطرح البنك المركزي وفقًا لهذه الآلية 17 مزادا منذ 7 مارس الماضي، بقيمة 1.368 تريليون جنيه.

