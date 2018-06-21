حريق بالوحدة البخارية الثانية بمحطة كهرباء التبين

عمر سالم

قالت وزارة الكهرباء والطاقة إنه أثناء العمل على صيانة فلاتر الزيت الموجودة أعلى خزان التزييت بالوحدة الثانية بمحطة توليد كهرباء التبين، نشب حريق حول الخزان أدى إلى تصاعد كثيف للأدخنة داخل عنبر التوربينات، وتم تشغيل أنظمة الإطفاء والحريق الأتوماتيكية وتم استدعاء مطافئ خارجية للمساعدة في السيطرة على الحريق.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه تمت السيطرة التامة على الموقف، وأدى ذلك إلى خروج الوحدة الثانية من الخدمة وحدوث حالات اختناق وإصابات بفريق عمل الصيانة والتشغيل على الوحدة ووفاة أحد العاملين، وتم نقل المصابين للمستشفى؛ لتلقّي العلاج، وتم القيام بالإجراءات اللازمة للكشف على مكان الحريق والمهمات المحيطة بها؛ للوقوف على أسباب الحريق وتجهيز الوحدة الثانية لدخولها الخدمة.