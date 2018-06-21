القلعة تشرح أسباب طلب مهلة جديدة لدراسة القيمة العادلة

رجب عز الدين









قالت شركة آر إس إم مصر للاستشارات المالية إن حجم استثمارات شركة القلعة وتنوع أصولها سبب التأخر فى إعداد دراسة القيمة العادلة للسهم.





جاء ذلك فى بيان مفصّل أرسلته شركة القلعة، للبورصة المصرية؛ لشرح أسباب ومبررات الطلب المقدم للهيئة العامة للرقابة المالية، والخاص بمنحها مهلة إضافية لمدة أسبوعين للانتهاء من تقرير القيمة العادلة للسهم.





وأكدت الشركة إنها بصدد الانتهاء من تقييم الشركات التابعة المنتمية لقطاعات مختلفة مثل التكرير والطاقة والزراعة والنقل، كما يجرى العمل على تقييم الأصول غير المستغَلة فى المواقع المختلفة.





وأضافت الشركة أن منهجيتها فى إعداد التقرير تقوم على تجميع الأجزاء المكونة للمنشأة من الشركات التابعة التى يتم تقييمها، حيث تم الانتهاء مما يعادل 70% من التقييم المالي للشركات التابعة، والتى تتضمن شركات قطاع الطاقة والتعدين والأسمنت والإنتاج الزراعي، ومنتجات الألبان.





ولفتت الشركة إلى أن قصر ساعات العمل فى شهر رمضان إضافة إلى الأسباب السابقة، دفعها لطلب المهلة المشار إليه؛ حتى تتمكن من إتمام أعمال التقييم.





ووافقت الهيئة العامة، فى وقت لاحق على الطلب المقدم من "آر إس إم مصر للاستشارات المالية"، ومنحتها مهلة إضافية أسبوعي عمل من تاريخ انتهاء المهملة الممنوحة المقررة 25 يونيو الحالى.





وطلبت الهيئة من القلعة فى 24 أبريل الماضى، تكليف أحد المستشارين الماليين المستقليين المقيدين بسجلاتها لإعداد الدراسة وتقديمها خلال شهر من تاريخه.



