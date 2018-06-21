غاز مصر تقر زيادة رأسمال جاس كول بقيمة 40 مليون جنيه

رجب عز الدين









وافق مجلس إدارة شركة غاز مصر على زيادة رأسمال شركة جاس كول من 125.5 مليون جنيه إلى 165.5 مليون جنيه، بزيادة قدرها 40 مليونًا.





وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أن مجلس الإدارة، المنعقد اليوم الخميس، وافق على زيادة رأسمال جاس كول وسداد ما يخص الشركة من الزيادة بقيمة 8.38 مليون جنيه تمثل 20.95% من قيمة الزيادة المقررة، بنحو 40 مليون جنيه.





وتحولت الشركة للخسارة بقيمة 13.5 مليون جنيه خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس 2018، مقابل أرباح 12.26 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.





وارتفعت أرباح الشركة إلى 28.7 مليون جنيه خلال 2017، مقابل أرباح 26.2 مليون جنيه في 2016.



