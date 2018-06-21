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بورصة وشركات
غاز مصر تقر زيادة رأسمال جاس كول بقيمة 40 مليون جنيه
الخميس 21 يونيو 2018 04:53 م
شركة غاز مصر
أخر الأخبار
شركة غاز مصر
رجب عز الدين
وافق مجلس إدارة شركة غاز مصر على زيادة رأسمال شركة جاس كول من 125.5 مليون جنيه إلى 165.5 مليون جنيه، بزيادة قدرها 40 مليونًا.
وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أن مجلس الإدارة، المنعقد اليوم الخميس، وافق على زيادة رأسمال جاس كول وسداد ما يخص الشركة من الزيادة بقيمة 8.38 مليون جنيه تمثل 20.95% من قيمة الزيادة المقررة، بنحو 40 مليون جنيه.
وتحولت الشركة للخسارة بقيمة 13.5 مليون جنيه خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس 2018، مقابل أرباح 12.26 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.
وارتفعت أرباح الشركة إلى 28.7 مليون جنيه خلال 2017، مقابل أرباح 26.2 مليون جنيه في 2016.
ويبلغ رأسمال الشركة قبل الزيادة 240 مليون جنيه، موزعًا على24 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
البورصة المصرية
غاز مصر
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