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اقتصاد وأسواق
وزيرة التضامن : 5.7 مليون أسرة تقدمت للحصول على دعم نقدي
الخميس 21 يونيو 2018 04:04 م
وزيرة التضامن غادة والي
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وزيرة التضامن غادة والي
المال- خاص
قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي إن نحو 5 ملايين و700 ألف أسرة تقدمت للحصول على دعم نقدي ضمن برنامج تكافل وكرامة، وذكرت الوزيرة، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أمس الأربعاء، أن 2 مليون و245 ألف أسرة انطبق عليها شروط الانضمام للبرنامج.
وأكدت الوزيرة أن تكلفة هذا البرنامج في الفترة من 2014 حتى 2018 بلغت نحو 20 مليارًا و600 مليون جنيه، وأضافت في فيديو نقلته صفحة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، على "فيسبوك": هذه الأسر تأخذ كل شهر دعمًا نقديًّا "تكافل وكرامة" النسبة الكبرى منها في الصعيد.
من ناحية أخرى أوضحت غادة والي أن تكلفة الزيادة السنوية بالمعاشات التي سيتم تطبيقها بدءًا من مطلع يوليو المقبل بلغت 24,2 مليار جنيه، بنسبة زيادة 15%، مقارنة بـ8,5 مليار في 2014 حين كانت النسبة لا تتجاوز 10%.
وتابعت: الحد الأدنى كان 50 جنيهًا، الآن أصبح 150 جنيهًا "ماكنش فيه حد أدنى للمعاش.. النهاردة رفعنا الحد الأدنى.. في 2016 كان فيه حد أدنى 500 جنيه، السنة دي 750 جنيهًا.. هذه الزيادات تتحملها الخزانة العامة للدولة لأنها غير متاحة لصناديق المعاشات فهذا دعم من الدولة للصناديق".
وزارة التضامن الاجتماعي
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