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بورصة وشركات
البورصة تختتم تعاملات الأسبوع على صعود جماعي لمؤشراتها
الخميس 21 يونيو 2018 03:47 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
رجب عزالدين
اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة -اليوم الخميس- على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للأجانب.
وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.25% عند مستوى 16345 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.22% عند مستوى 811 نقطة، والمؤشر «EGX100» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.24% عند مستوى 2062 نقطة، ومؤشر «EGX50» بنسبة 1.15 % عند مستوى 2773 نقطة، فى حين صعد نظيره العشرينى بنسبة 1.20% عند مستوى 16541نقطة.
وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 740 مليون جنيه تقريباً، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد الأجانب للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 8.9 مليون جنيه، و32.8 مليون جنيه، و31.6 مليون جنيه على التوالى.
واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 34.4 مليون جنيه، و12.1 مليون جنيه، و26.7 مليون جنيه على التوالى.
وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 109 أسهم من إجمالى 180 سهمًا متداولاً، وهبط 31 وبقى 40 دون تغير.
البورصة المصرية
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