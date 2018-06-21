EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
عمرو نصار: 641 مليون يورو حجم الاستثمارات الألمانية بمصر
الخميس 21 يونيو 2018 03:01 م
مباحثات وزير الصناعة وألمانيا
أخر الأخبار
مباحثات وزير الصناعة وألمانيا
- 5.8 مليار دولار قيمة التبادل التجارى بين البلدين
محمد ريحان
استقبل المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، اليوم الخميس، يوليوس جيورج لوى سفير ألمانيا بالقاهرة، وتناول اللقاء مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين في القطاعين التجاري والصناعي.
ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها وزير التجارة والصناعة مع سفراء الدول الأجنبية والعربية المعتمدين لدى القاهرة، لبحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ومختلف دول العالم خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير، إن اللقاء تناول أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية بصفة عامة والألمانية بصفة خاصة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى حرص الوزارة على جذب عدد من الشركات العالمية للاستثمار بالسوق المصرية، ما يسهم في إعطاء دفعة قوية للاقتصاد القومي وتعزيز ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصرية كأحد أهم الأسواق الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
وأشار نصار، إلى أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة الحالية توسيع نطاق التعاون الاستثماري مع جميع دول العالم، وبصفة خاصة دول القارة الأوروبية والتي تعد الشريك التجارى الأول لمصر، لافتًا إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول وجنوب المتوسط في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والخدمية.
ولفت الوزير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد جهود مكثفة لوضع مشروعات القطاع غير الرسمي سواء الصغيرة أو متناهية الصغر على خريطة القطاع الرسمي، ما يسهم في تعزيز إستفادة هذا القطاع من الحوافز المتاحة في إطار العمل تحت مظلة المنظومة الرسمية، لافتًا إلى أهمية ظهور المشروعات متناهية الصغر على خريطة الاستثمار في مصر.
وحول العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وألمانيا، أوضح نصار، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 5 مليارات و814 مليون يورو مقارنة بـ5 مليارات و568 مليون يورو عام 2016، محققًا نسبة زيادة قدرها 5%، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الألمانية في مصر تبلغ حاليًا 641 مليون دولار في 1080 مشروعًا في مجالات الصناعة والخدمات والزراعة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل، ويبلغ إجمالي الاستثمارات المصرية بألمانيا 35.5 مليون دولار في مجالات التمويل والأدوية والأثاث والأجهزة والمستلزمات الطبية والسياحة والتجارة.
وبدوره، قدم يوليوس جيورج لوي سفير ألمانيا بالقاهرة التهنئة للمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة على ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفه بإدارة هذا الملف المحوري بالاقتصاد المصري، مؤكدًا أن سعيه لعقد هذا اللقاء يأتي في إطار حرص بلاده على تنمية وتطوير علاقاتها الاقتصادية مع مصر والتي تعد أحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشار إلى إمكانية تعزيز التعاون بين ألمانيا ومصر في العديد من المجالات وبصفة خاصة التدريب الفني والمهني، خاصة وأن ألمانيا تمتلك خبرات واسعة في هذا المجال، وهو ما يسهم في توفير عمالة فنية مؤهلة تفي باحتياجات الصناعة المصرية إلى جانب كونها عامل جذب للاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية.
وزارة المالية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا