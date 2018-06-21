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طاقة
إيني: ضخ 3 مليارات دولار استثمارات بحقلي ظهر ونورس
الخميس 21 يونيو 2018 02:50 م
طارق الملا 2
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نسمة بيومي وعمر سالم
التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية، والمهندس انطونيو فيلا مدير أنشطة البحث والاستكشاف، والمهندس فابيو كافانا مدير عام الشركة، بحضور قيادات الوزارة ورئيسى هيئة البترول وإيجاس، وخلال اللقاء استعراض أنشطة إينى فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج فى مصر.
وأشار الملا إلى أنه تم استعراض الموقف التنفيذي لاستكمال باقى مراحل مشروع تنمية حقل ظهر، وما تم إنجازه من أعمال إنشائية فى وحدات معالجة الغازات بالمحطة البرية ببورسعيد.
وأشاد ديسكالزى بما تحقق من نتائج أعمال متميزة والتعاون المثمر مع قطاع البترول المصرى، وأن هناك ثقة فى مناخ الاستثمار في مصر حيث خصصت الشركة 70% من حجم استثماراتها عالمياً للاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في حقلى نورس وظهر بلغ حتى الآن 4ر8 مليار دولار، ومن المخطط ضخ 3 مليارات دولار أخرى خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الملا أن هناك تعاون وتنسيق كامل مع شركة إينى الإيطالية وشركات البترول المصرية بتروبل وبتروجت وإنبى وخدمات البترول البحرية للتعجيل والإسراع بمعدلات التنفيذ لباقى مراحل المشروع.
وتناول اللقاء موقف تنفيذ الأعمال لاستكمال مشروع تنمية حقل نورس، وكذلك خطة الحفر المستهدفة للحقل الجديد "نور" الواعد في منطقة البحر المتوسط.
البترول
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