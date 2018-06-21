اجتماعات اللجنة التجارية المصرية السودانية آخر العام

عمرو نصار

■ عمرونصار: نسعى لحل المشكلات العالقة بيم البلدين



محمد ريحان وأحمد اللاهونى



كشف مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة، عن انعقاد اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة – على مستوى الخبراء- خلال الربع الأخير من العام الجاري.



قال المصدر فى تصريح لـ«المال»، إن اللجنة ستتناول أزمة حظر الخرطوم للسلع والمنتجات المصرية، كما تبحث التحديات والمشكلات التى تقف عائقاُ أمام تدفق حركة التجارة بين البلدين، مشيراً إلى أن اللقاءات الرئاسية التى عقدت مؤخراً بالقاهرة وأديس أبابا بين الرئيسين السيسى والبشير، تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التعاون المنشود، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق خطط التنمية المستدامة للاقتصادين المصرى والسودانى.



يشار إلى أن المفاوضات القائمة بين مصر والسودان بشأن استئناف التصدير، اتخذت منعطفًا إيجابيًا مؤخرًا، حسبما أكد سعيد عبدالله، مساعد وزير التجارة والصناعة لشئون المتابعة، والرئيس السابق لقطاع الاتفاقيات الخارجية، فى تصريحات سابقة لـ «المال».



من جهته أكد عمرونصار، وزير التجارة والصناعة، أن المرحلة المقبلة تشهد نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين مصر والسودان، من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة فى البلدين، إلى جانب تذليل العقبات التى تقف عائقاً أمام انسياب حركة التجارة والاستثمارات بين الدولتين.



جاء ذلك فى سياق المكالمة الهاتفية التى تلقاها الوزير من نظيره حاتم السر، وزير التجارة السودان،ى لتهنئته بتولى منصبه الوزارى فى الحكومة الجديدة.



قال الوزير إن العلاقات المصرية السودانية علاقات أزلية وتتمتع بخصوصية مشتركة، الأمر الذى تسعى حكومتى البلدين لاستغلاله بهدف تحقيق التكامل الاقتصادى.



أشار نصار إلى أن المكالمة تناولت مجمل العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، مؤكدًا على ضرورة الإسراع فى رفع العوائق والتحديات التى تؤثر سلباً على حركة التجارة البينية وتدفق رؤوس الأموال بين البلدين.



لفت الوزير إلى أنه استعرضت الاستعدادات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة – على مستوى الخبراء- لبحث التحديات والمشكلات التى تقف عائقاُ أمام تدفق حركة التجارة بين البلدين، مشيراً إلى أن اللقاءات الرئاسية التى عقدت مؤخراً بالقاهرة وأديس أبابا، بين الرئيسين السيسى والبشير تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التعاون المنشود، وينعكس إيجاباً على تحقيق خطط التنمية المستدامة للاقتصادين المصرى والسودانى.



دعا نصار نظيره السودانى حاتم السر، لزيارة مصر، وعقد جلسة مباحثات لاتخاذ إجراءات جذرية للمعوقات أمام التعاون المشترك فى كافة المجلات وعلى مختلف الاصعدة.



ومن جانبه أكد حاتم السر وزير التجارة السودانى، أن الحكومة السودانية ملتزمة باستكمال تنفيذ الاتفاقات والبروتوكولات الموقعة مع مصر.



أعرب السر عن حرص بلاده على تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة مع الشقيقة الكبرى مصر، وأن رئيس الوزراء السودانى وجه بضروة حل المشكلات، والسعى نحو تحقيق طفرة فى مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقتين.